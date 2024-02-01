Erkeklerin yaptıkları giyim hataları

- Yanlış renk ve desen kombinleri:Bu aslında çok değişik bir konu. Bu işin doğruları var, ama yanlışları bilinçli bir şekilde yapıp sıra dışı bir tarz sahibi olunabiliyor. Bazı modacılar, risk almanın gerekli olduğunu; aksi durumda sıradanlığın kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar. Ben yine de öncelikle klasik tarzın ve genel doğruların öğrenilmesinin şart olduğunu, sıra dışı tercihler yapılacaksa da bunların bilinçli olarak yapıldığının çok iyi ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. Sıra dışı bir tarzı üzerinde taşıyamayacak kişilerin klasik tarzdan şaşmamaları gerektiğini, sıra dışılık ile komik olmak arasında çok ince bir çizgi olduğunu hatırlatırım.
- Denim on denim: Jean seçerken kilonuza boyunuza ve tarzınıza uygun olmasına önem gösterin. 32 bedenden büyük erkeklerin skinny Jean giymesi hoş görünmüyor . Dar kot pantolon giymek için zayıf olmalısınız aksi takdirde komik duruma düşmeniz kaçınılmaz. Dar pantolon son zamanlarda çok trend gibi görünse de çok az insana yakıştığı için tehlikeli bir parçadır.Çok dar paça pantolonlar asla giymeyin. Bacaklarınız çarpıksa daha düz kesimler tercih edin.
- Hangi takıma hangi kemer, hangi gömleğe hangi triko soruları: Ana beden rengine odaklanmalısınız.Büyük parça ne renkse aksesuarlar da ona göre seçilmelidir.Mesela, ceket en geniş parçamızsa, ayakkabı, kemer ya da kravat ceket rengine uymalı.
- Garanti renk kombinasyonları:Bunları aklınızda tutarsanız en azından riske girmeden kombin yaparsınız. Laciverte kahve, gri-siyah, gri-kahve, lacivert-gri, lacivert-deve tüyü, mavi-kahve, mavi-mürdüm, bordo-siyah her zaman risksiz ve garanti tercihler olacaktır.
- Şortlar: Erkeklerin yaz aylarında en çok tercih ettiği kıyafet ve bana kalırsa en riskli olanlardan biridir. Şort boyunu çok iyi tutturmak gerekir. Diz üstü şortlar iyi kombinlenmediği ve vücudunuza yakışmadığı zaman aşırı itici görünür. Dizin çok altında olanlarında kapri havasında ve daha da itici duruyor bana kalırsa. Diz çevresinde 1cm altında ya da üstünde olan şortlar idealdir.
- Tamamen soluk renkleri kullanmak: Kalabalık içerisinde kaybolmak ve fark edilmemek istiyorsanız, kıyafetin her bir parçasının soluk, silik, karaktersiz renklerden ve desenlerden oluşmasına özen gösterin, amacınıza ulaşın.Tabi ki bahsettiğim bu değil. Araya çok göz alıcı ve soluk renkleri patlatacak renkler kullanırsanız sıradanlıktan kurtulursunuz.
- Bol takım elbise: Takım elbise seçiminde, olması gerekenden neredeyse 1-2 beden büyük kıyafetler seçiliyor. İçinde daha rahat ederim ve uzun zaman kilo alsam da giyerim düşüncesiyle. Çuval gibi duran takım elbiseler, bu işin doğrusu olarak algılanmaya başlanmış. Ceketin kol boyu, etek boyu ,pantolonun paça boyu olması gerekenden 5-10 santim daha uzun. Pantolonlar da genelde oldukça bol tercih ediliyorYukarılarda şalvara yakın bolluk, paçalarda oldukça daralıyor; gereğinden uzun paça boyu sayesinde akordeon görünümü kaçınılmaz oluyor. Parlak takım elbise zaten hayatınızda olmasın.
- Dost başa düşman ayağa bakar: Bence ayakkabı bir kıyafetin en önemli unsurudur. Yalnız düşmanlar değil, işi bilenler de önce ayağa bakar. Takım elbise ile deri, altı kösele ve bağcıklı ayakkabı giyilir. Şu sıralar çokça görüyoruz, altı lastik ayakkabılar giyiliyor. Takım elbisenin altına çok spor ayakkabılar genelinizle uyuyorsa günü kurtarıyor. Kadife ya da tüvit kumaştan yarı resmi bir pantolon ceket giymiyorsanız, takım elbise altına süet ayakkabı da giymeyin. Gece smokinli bir törene gitmiyorsanız, rugan ayakkabı asla giymeyin. Kare burunlu ayakkabılar 90’lı yıllarda kaldı, dolabınızdan çıkarın . Modaya uyma çabası ile tarzınız olmayan ve kıyafetinizle uyuşmayan ayakkabıları tercih etmeyin. Son olarak, ayaklarınıza ve ayakkabınıza iyi bakın; asla kirli ya da eski görünümlü ayakkabı giymeyin.
- Sandalet içine çorap kabusu: Dünyanın neresine giderseniz gidin her ülkede karşılaşacağınız görüntü kirliliği sandalet içine çorap giymektir. Zaten sandalet bakıldığında şık değildir onu çorapla iyice kabusa dönüştürmemek lazım.
- Güzel kokmak önemli: İlk amacımız kötü kokmamak temiz kokmak ve sonra güzel kokmak. Her gün düzenli duş almalıyız. Parfümünüzü duş sonrası kullanın. Nemlendirilmiş cilde sıkın. Parfümünüzle deodorantınız aynı marka olsun. Boyun bölgesi, dirsek içi, ayak bilekleri, dizlerin en arkası ve saçlar parfüm sıkmak için uygun bölgelerdir.
- kavanoz jöle boca edilerek şekil verilmiş olmamalı. Dağınık saç modelinden hoşlanıyorsanız, bunun bakımsızlıktan değil tarzınızdan kaynaklandığı açıkça belli olmalı.
- Bol gömlek yakaları: Takım elbise içine giyilen gömleklerin yakaları genelde çok bol; haliyle karşıdan hem komik hem de kötü görünüyor. En üst düğme iliklendikten sonra gömlek yakası ile boyun arasına işaret parmağının girebileceği kadar boşluk yeter de artar bile.
- Takım elbise içine kısa kollu gömlek giyilmez: Komik görünmek istemiyorsanız yapmayın, takım elbise içine kısa kollu gömlek giyilmez.Kısa kollu gömleğe kravat takmayı düşünmeyin bile.
- Gömlek içine atlet : Takım elbise içine giyilen açık renkli gömleklerin altına giyilen iç çamaşırı, dışarıdan bakıldığında bütün ilgiyi kendi üzerine toplar. Gömlek, kravat görünmez olur; atlet üzerine takım elbise giymiş birisi olarak algılanır. Ancak, eğer çok terleyip teriniz gömleğe çıkıyor ise (ter, başka her tür görüntüden daha çirkin ve iticidir), kolsuz bir fanila giyebilirsiniz; çamaşırın kol ağzı ile gömleğin omuz dikişi aynı hizaya geleceği için fanilanız dışarıdan görünür olmayacaktır. Ayrıca sıfır yaka olsun ki, kravat düğümünün altından fanilanın yakası ya da teniniz görünmesin.
- Cepleri torba gibi kullanmayalım: Ceketin dış cepleri kullanılmak için yapılmamıştır (Mendil cebi hariç). Zaten genelde dikilerek kullanılmaz hale getirilmiştir. Dikişleri söküp kullanıma açmayın. Pantolon ceplerini de torba olarak kullanmayın. Gömlek cebini hiç kullanmayın. Cüzdan, kimlik, ehliyet vs..varsa, kıyafetinize uygun bir çanta taşıyın. Cep telefonunuzu ya cebinizde ya da çantanızda taşıyın. Cüzdanınızı paltonuzun cebinde taşıyın. Ya da evrak çantanızda taşıyabilrsiniz. Cüzdanınızı gereksiz şeylerle doldurup yuvarlak forma getirmeye çalışmayın. Çok gerekli kredi kartlarınız, kimlik ve ehliyet dışında
- Yelek giymek güzeldir: Yelek seçiminde hantal görünmemek için üzerinize tam oturan ve bel hizanızda bir model seçerseniz doğru tercih olacaktır.
- Yeleğin en alt düğmesi açık kalabilir.
- Kravat boyu hatası:En basit yöntemle boyu ayarlamak için kravatın en uç sivri kısmının kemer tokası hizasında olması en doğrusudur.
- Ceketin en alt düğmesi asla iliklenmez: Ceketlerin en alt düğmesi asla iliklenmez. Bu kural her tür ceket için geçerlidir. Çift düğmelide sadece üstteki, Üç düğmeli ceketlerde orta ve en üst iliklenir, yine en alt iliklenmez. Oturunca tüm düğmeler çözülür.
- Takım elbise altına uygunsuz çoraplar: Çorabınızı ayakkabı rengine değil pantolon rengine göre uydurun. Takım elbise altına mutlaka takım elbise çorabı kullanın. Çorabınızı diz altında seçin ki oturduğunuzda etiniz görünmesin. Çorabınız mümkünse yeni olsun.10 defadan fazla giyilen çoraplarda renk kaybı, eskime ve kumaşında topaklanmalar olur. Beyaz çorap yanlışını zaten yapmayacağınıza eminiz::Renkli çorap günümüzün trendlerinden ancak kıyafetinize veiçinde bulunduğunuz ortama uygun renkler olmalıdır.
- Kırışık kıyafet : Şık görünmek istiyorsak giydiğimiz her şey ütülü olmalıdır., Aynaya baktığınızda görmediğiniz yerleri de ihmal etmemeliyiz.