Maymun çiçeği virüsüne karşı hangi önlemler alınmalı?

Maymun çiçeği olarak da bilinen mpox virüsünün Afrika’da hızla yayılan bir virüs. Avrupa’da ilk kez 15 Ağustos’ta İsveç’te ortaya çıkmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bir gün önce virüse karşı küresel acil durum ilan etti.

Maymun çiçeği virüsüne karşı nasıl önlem alabiliriz ?

Kükürt sabunu kullanmak , deri tabakasını güçlendirir.

Alkol içeren veya içeriğinde asidik özellikler bulunduran duş jeli kullanılmamalıdır.

Aşındırıcı özellikleri bulunan ağır bakımlardan uzak durulmalı , ph oranı cilt ile uyumlu olan güneş kremi ile cilt tabakasını güçlendirmeli ve beslemeliyiz.

Cilt tabakasında oluşum gösteren belirtilere karşı çağ ayağı yağı kremi kullanabilir, cilt tabakasını dışarıdan güçlendirirken bağışıklık sisteminizi güçlü tutabilirsiniz.

Küresel bir salgın tehdidi demek, eğer biz gerekli önlemleri almazsak süreç kontrolden çıkabilir demek.

Tüm hekimlere bilgilendirme yapılması , sahanın koordine edilmesi, bir salgın hazırlık stratejisi planının ortaya konulması, ve aktif taramanın yapılması gereklidir.

(Not: salgın olan durumlarda verilen her ilaç kullanılmaz.)

Bilinçli ve farkındalık dolu bir hafta olsun.

Simay Ohara

Enerji Terapisti, yazar