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Merak Akşener açıkladı: İYİ Parti’nin İzmir adayı belli oldu

Merak Akşener açıkladı: İYİ Parti’nin İzmir adayı belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Eylül 2023 - 15:55

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özlale’nin partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İzmir Milletvekili  Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına adaylığını açıkladı.

Akşener açıklamasında “Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akşener, dün yaptığı açıklamada “Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz” demişti.

Öte yandan İYİ Parti’nin GİK toplantısından çıkan karar da ittifak yapılmayacağı yönündeydi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada “81 il ve tüm ilçelerde aday çıkarma kararı alındığı” vurgulandı.

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