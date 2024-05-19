Astroloji meraklıları dikkat: ‘Uluslararası Astroloji Günleri’ başlıyor

Dünyanın dört bir yanından alanında saygın astrologlar, İstanbul Astroloji Konferanslarında bir araya geliyor.
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan İstanbul Astroloji Konferansları 1, 2 ve 3 Haziran’da İstanbul Üsküdar’daki Volley Hotel’de gerçekleşecek. Deneysel Astroloji Akademi’nin düzenlediği ve Cosmic Intelligence Agency (AUS) organizasyonun katılım sağladığı konferanslarda, ekonomi ve finans konularına odaklanılarak astrolojideki tahmin teknikleri derinlemesine ele alınacak.
İSTANBUL ULUSLARARASI ASTROLOGLARI AĞIRLIYOR!
Deneysel Astroloji Akademi, astrolojide doğu ve batı geleneklerini bir araya getirerek uluslararası astrologlara ev sahipliği yapacak. Uluslararası astroloji günlerinde astrolojinin günlük yaşamda ve özellikle finansal kararlarımızda nasıl bir rehber olabileceğini keşfetmek isteyen herkes için mükemmel bir fırsat sunuyor.
ASTROLOJİ MERAKLILARINI NELER BEKLİYOR?
Kişisel haritaların önemli döngüleri finansal açıdan incelenirken, göstergelerin konumlarına göre şirketlerin ve kurumların döngüleri analiz edilecek…
Astroloji tekniklerinin önümüzdeki günlerde ekonomik koşuların geleceğini nasıl gözler önüne sereceği ve önemli astrolojik döngüler aracılığıyla finansın dünya çapındaki evrimi oturumlarda tartışılacak.
Oturumlarda ayrıca, kişisel bütçemizi nasıl koruyacağımız, yatırım fırsatlarını nasıl takip edebileceğimiz ve finansal gelir göstergelerini nasıl değerlendirebileceğimiz öğretilecek.
Konferans, astroloji alanındaki en son gelişmeleri, araştırmaları ve bu kadim ilmin modern dünyadaki potansiyel rollerini keşfetmek için eşsiz bir platform sunuyor.
Dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlar, araştırmacılar ve astroloji meraklıları, ‘finansal karar verme süreçlerinde astrolojinin rolünü anlama ve yatırımlarını şekillendirme’ konusunda derinlemesine bilgi alacaklar.
Konuşmacılar, astrolojik ticaret ve tahmin tekniklerinden, dış gezegen döngüleri ve global ekonomi öngörülerine, Venüs yıldızı ve döngüleri ile ilgili kişisel ve mundane öngörülere (Mundane Astroloji -Ülkeler Astrolojisi) kadar geniş bir yelpazede bilgi sunacaklar.
Katılımcılar, çeşitli oturumlar, atölye çalışmaları ve panel tartışmaları aracılığıyla alanın önde gelen isimleriyle doğrudan etkileşimde bulunma fırsatı bulacaklar.
Deneysel Astroloji Akademi, bu etkinliğin astrolojiye olan ilgiyi artıracağına ve bilgi ile deneyim paylaşımını teşvik edeceğine inanıyor.
Astrolojiye meraklı herkesi bu benzersiz deneyimi yaşamaya ve astroloji alanındaki en son gelişmeler hakkında bilgi edinmeye davet edilen İstanbul Astroloji Konferansı ile ilgili detaylı bilgi için meraklıları Deneysel Astroloji Akademi’nin resmî web sitesi www.deneyselastroloji.com’u ziyaret edebilir.