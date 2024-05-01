Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte reyting sonuçları…

30 Nisan tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.
30 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
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Total’de 1.sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Bahar”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor All Star”, 3.sırada “Bahar” dizisinin özeti yer aldı.
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AB’de 1.sırada “Bahar”, 2.sırada “Bahar” dizisinin özeti, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Mehmed Fetihler Sultanı” yer aldı.
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ABC’de ise 1.sırada “Bahar”, 2.sırada “Bahar” dizisinin özeti, 3.sırada “Mehmed Fetihler Sultanı” yer aldı.
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Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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