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Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte reyting sonuçları…

Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte reyting sonuçları…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Mayıs 2024 - 12:35

30 Nisan tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.

Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte reyting sonuçları... - Sayfa 1

30 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

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Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte reyting sonuçları... - Sayfa 2

Total’de 1.sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Bahar”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor All Star”, 3.sırada “Bahar” dizisinin özeti yer aldı.

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Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte reyting sonuçları... - Sayfa 3

AB’de 1.sırada “Bahar”, 2.sırada “Bahar” dizisinin özeti, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Mehmed Fetihler Sultanı” yer aldı.

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Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte reyting sonuçları... - Sayfa 4

ABC’de ise 1.sırada “Bahar”, 2.sırada “Bahar” dizisinin özeti, 3.sırada “Mehmed Fetihler Sultanı” yer aldı.

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Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte reyting sonuçları... - Sayfa 5

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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