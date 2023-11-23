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Beklenen itiraf geldi, her şeyi anlattı! Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara parayı nasıl akladı?

Beklenen itiraf geldi, her şeyi anlattı! Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara parayı nasıl akladı?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Kasım 2023 - 15:33
Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Dilan ve Engin Polat’ın mali müşavirlerinden Zümrüt Yerebakan’tan beklenen itiraf geldi. Her şeyi tek tek itiraf eden Yerebakan, çiftin kara parayı nasıl akladığını da anlattı.

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