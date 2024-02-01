Devlet erkanı Ata’nın huzurunda!

“HEDEFİMİZE ADIM ADIM YÜRÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü notta “Aziz Atatürk, bugün ezeli ve ebedi vatanımız olan Anadolu’daki varlığımızı perçinleyen, millet olarak bağımsızlığımızı sağlayan Büyük Zafer’in 102. yıl dönümünü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz. Her türlü imkansızlığa rağmen kazandığımız bu zaferle şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka daha eklemenin yanı sıra, Cumhuriyetin ilanına giden yolu da ardına kadar açtık. Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“KIZILELMA” VE “TÜRKİYE YÜZYILI” VURGUSU

Açıklamasının devamında “Milletimizin Kızılelması’na dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirene kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu gurur günümüzde zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun.”