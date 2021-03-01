Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Erdoğan’ın Çağrısını Kimse Sallamadı

Erdoğan’ın Çağrısını Kimse Sallamadı
0 views
15 Ekim 2021 - 13:57

Cumhurbaşkanı’nın Aralık 2016’daki “Yastık altındaki dövizinizi bozdurun” çağrısından bu yana yurttaşlar bankalarda 90 milyar dolar biriktirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez “Yastık altındaki dövizinizi bozdurun” çağrısını Aralık 2016’da yaptı. O tarihten bu yana Erdoğan’ın yaptığı her “bozdur” çağrısı yerli tasarruf sahiplerinin döviz ve altın birikimlerinin katlanarak artmasıyla sonuçlandı.

2016 – 2021 yılları arasında enflasyonun yükselmesi ve TL’nin negatif reel faiz sahasından kurtulamaması vatandaşın dövize yönelmesine yol açtı ve bankalardaki yabancı para mevduatı 90 milyar dolar arttı.

İlk çağrının yapıldığı tarihte yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları 144.7 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı verilere göre bu rakam 8 Ekim 2021 itibariyle 234 milyar dolara çıktı.

Erdoğan ilk çağrıyı yaptığında dolar kuru 3.50 seviyesindeyken, son çağrıyı yaptığı Aralık 2020’de 7.89 liraydı. Bugün itibariyle 9 lirayı aşmış durumda.

ARALIK 2016 (Dolar Kuru 3.51): Döviz meselesi çıkardılar dolar şöyle oldu böyle oldu. Yastığının altında doları olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL’ye dönüştürsün. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır.

MAYIS 2018 (Dolar Kuru 4.73): Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yalnız bir şey söylüyorum, yastığının altında dolar, eurosu olan kardeşlerim, sizler paralarınızı gidin TL’ye yatırın, yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. Ey finans sektörü, eğer siz yatırımcımıza, girişimcimize bu tür oyunlar oynarsanız, bu tür manipülasyonlar yaparsanız bilesiniz ki bedelini ağır ödersiniz. Biz oynanan oyunu görüyoruz ve elimizdeki araçlarla bunun üzerine gidiyoruz. Yerli ve milli olmak demek önce kendi paramıza sahip çıkmak demektir. Milletimizden benim ricam dedikodulara itibar etmeyerek kendi paralarına sahip çıkmalarıdır.

AĞUSTOS 2018 (Dolar Kuru 6.87): Yastık altından gelin dövizlerinizi çıkarın, dolarlarınızı, eurolarınızı, altınlarınızı çıkartın, gelin TL’ye dönüştürün, yerli milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun. Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız.

ARALIK 2019 (Dolar Kuru 5.79): Gelin dövizden kendi paramıza dönelim. Kendi paramız artık güven veriyor. Bunun bereketini göreceğiz. Ekonomide toparlanma dönemi başladı. Hedefimiz tek haneli enflasyonu yakalamak. Faizde de yine aynı şekilde tek haneli rakamı yakalayacağız. 2020’de buna ulaşacağız.

ARALIK 2020 (Dolar 7.89): Son zamanlarda TL cinsi varlıklara olan güveni arttırmak için kurumlarımız tarafından piyasa dostu adımlar atıldı. Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL’ye çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek, mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP İtiraz Etti AKP Vazgeçti !MHP İtiraz Etti AKP Vazgeçti !
Kraliçe Elizabeth Liderlere Ateş Püskürdü !Kraliçe Elizabeth Liderlere Ateş Püskürdü !
AK Parti’de Oylar Düşüyor Huzursuzluk Artıyor !AK Parti’de Oylar Düşüyor Huzursuzluk Artıyor !
AKP’nin Vakıflara Verdiği Taşınmazlar Ortaya Çıktı !AKP’nin Vakıflara Verdiği Taşınmazlar Ortaya Çıktı !
Yapılan Zamlar Muhalefetin Şişirmesi !Yapılan Zamlar Muhalefetin Şişirmesi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bensu Soral’dan Boşanma Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası Enflasyon Beklentisini Arttırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP İtiraz Etti AKP Vazgeçti !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kraliçe Elizabeth Liderlere Ateş Püskürdü !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’de Oylar Düşüyor Huzursuzluk Artıyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’nin Vakıflara Verdiği Taşınmazlar Ortaya Çıktı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Çağrısını Kimse Sallamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yapılan Zamlar Muhalefetin Şişirmesi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alaattin Aktaş’tan Merkez Bankası İddiası !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gergerlioğlu’nun Sözleri Onlara Komik Geldi !
SON DAKİKA HABERLERİ
Bensu Soral’dan Boşanma AçıklamasıEkim 15, 2021-3:20 pm
Gün Geçtikçe Gençleşiyor !Ekim 15, 2021-12:20 pm
Eski Ortaklar Birbirlerine Girdiler !Ekim 15, 2021-12:00 pm
Nurgül Yeşilçay’dan Dünyada Bir İlkEkim 15, 2021-11:31 am
Sorumsuzluğu Ehliyetine Mal Oldu !Ekim 15, 2021-11:01 am
Aralarındaki Gerilim Sadece ŞakaymışEkim 15, 2021-10:08 am
Reuters’tan Türkiye Çarpıcı Kredi İddiası!Ekim 15, 2021-9:48 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !