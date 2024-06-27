Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Erdoğan’dan Lübnan’a kritik telefon

Erdoğan’dan Lübnan’a kritik telefon
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
27 Haziran 2024 - 9:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde İsrail’le gerilimi artan Lübnan’a kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, ülkenin başbakanı Necip Mikati ile görüşmesinde Türkiye’nin İsrail’in saldırgan politikalarına karşı Lübnan’ın yanında olduğunu ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü!Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü!
TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı!TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı!
Mersin’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiMersin’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege’de korkutan deprem! AFAD duyurduEge’de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Erdoğan’ın sokak köpekleri için verdiği talimat ortaya çıktıErdoğan’ın sokak köpekleri için verdiği talimat ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şafak vakti 13 ilde narkotik operasyonu: 83 kişi gözaltına alındı, 28’i tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan Lübnan’a kritik telefon
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mersin’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ege’de korkutan deprem! AFAD duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Afra Saraçoğlu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Sarıkaya aşka geldi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın sokak köpekleri için verdiği talimat ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye Çekya karşısında. İlk 11 belli oldu!
SON DAKİKA HABERLERİ
Şafak vakti 13 ilde narkotik operasyonu: 83 kişi gözaltına alındı, 28’i tutuklandıHaziran 27, 2024-9:15 am
Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü!Haziran 27, 2024-9:10 am
TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı!Haziran 27, 2024-9:04 am
Erdoğan’dan Lübnan’a kritik telefonHaziran 27, 2024-9:01 am
Mersin’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiHaziran 27, 2024-8:33 am
Ege’de korkutan deprem! AFAD duyurduHaziran 27, 2024-8:29 am
Türkiye Çekya karşısında. İlk 11 belli oldu!Haziran 26, 2024-4:25 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !