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Münevver Karabulut’un acılı babası konuştu: Ya o mezar boş ya da başka ceset var

Münevver Karabulut’un acılı babası konuştu: Ya o mezar boş ya da başka ceset var
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23 Aralık 2022 - 10:20

13 yıl önce vahşice katledilen Münevver Karabulut’un ailesi cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını istemişti. Mahkemenin ret kararının ardından acılı baba Süreyya Karabulut katilin intiharına inanmadıklarını söyledi ve “Benim tek dileğim var, mezarın açılması. Tek korkum da o mezar açıldığında orayı boş görmek! Ya da orada başkası var” ifadelerini kullandı.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin e konuşan Süreyya Karabulut, “Neden intihara inanmıyorsunuz?” sorusuna “O kadar çok sebep var ki; bunlardan biri de yavrumun parçalara ayrılarak katledildiği koltukta bu vicdansızlar gülümseyerek mutlu aile pozu verdi. Hayatlarında hiçbir değişim olmadı. Ne evlat acısı yaşadılar, ne de kızıma dair bir acı. Ayrıca katilin cezaevinde Çince, İngilizce öğrendiği bilgisi var. Kaç kez yurtdışında görüldüğü de dillendirildi. Ben bir babayım, kızım rüyalarıma giriyor ve o adamın ölmediğine yüzde yüz eminim” yanıtını verdi.

“OTOPSİYE GİRMEDİK”

Karabulut tek hatasının otopsiye girmemek olduğunu belirtti ve “Bu konuda neden diretmedik, halen onun pişmanlığı içimizi kemiriyor. Bu katil intihar ettiğinde eşime ve avukatıma fotoğrafını gösterdiler. O fotoğraf da inandırıcı gelmedi bana” diyor. Karabulut, “Benim tek dileğim var, mezarın açılması. Tek korkum da o mezar açıldığında orayı boş görmek! Ya da orada başkası var. İnanmıyorum, ölmedi. Kızımın kanının yerde kalmadığını gördükten sonra ölmek istiyorum. Başka bir beklentim yok” dedi.

“AİLEDEN PARA ALMADIK”

Aileden para aldıkları iddialarına da cevap veren baba, “Bu aileden tek kuruş para almadık. Araya girmek isteyenler oldu ama onların kirli parasına tenezzül etmedim. Kızım öldürülmeden önce aşçıydım, şimdi mesleğimi yapamıyorum. Çünkü bıçağı her elime aldığımda kızım aklıma geliyor. Sadece devlet, mahkeme sonucu 1 milyon 200 bin lira tazminata hükmetti. O parayı da 14 yıl sonra aileden icra yoluyla aldık. Oğluma laf söylüyorlar. Ablasının acısı yüzünden ABD’ye gitti, mühendis oldu. Kendi parasını kazanıyor” ifadelerini kullandı.

CESEDİ PARÇALAYIP ÇÖPE ATMIŞTI

Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından 3 Mart 2009’da Bahçeşehirde Garipoğlu ailesine ait villada katledildiğinde 17 yaşındaydı. Katil, cesedi parçalara ayırmış, bavula ve gitar kutusuna koyup Etiler’de bir çöp konteynerine atmıştı. 197 gün sonra yakalandı, suçu işlediği tarihte 18 yaşından küçük olduğu için 24 yıl hapis cezası aldı. Katil, 10 Ekim 2014’te Silivri Cezaevi’nde tek başına kaldığı hücrede kendini asarak intihar etti.

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