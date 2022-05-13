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Kuzey Kore’de koronavirüs kaynaklı ilk can kayıpları!

Kuzey Kore’de koronavirüs kaynaklı ilk can kayıpları!
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13 Mayıs 2022 - 10:33

Kuzey Kore’de ilk Covid-19 vakasının doğrulanmasının ardından ülkede virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Ülke salgının başladığı günden beri değil vakalar olduğunu neredeyse hastalığın varlığını bile reddetmişti.

Kuzey Kore’de dün, Kovid-19 salgının başından bu yana ilk kez bir Kovid-19 vakasının doğrulanmasının ardından ülkede salgın paniği büyüdü. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), bugün yüzbinlerce kişinin yüksek ateş belirtisi gösterdiğini, ateş semptomları gösteren en az altı kişinin öldüğü ve bu vakalardan birinin virüsün Omicron mutasyonuna yakalandığını açıkladı.

NET VAKA SAYISI AÇIKLANMADI

Kuzey Kore daha önce hiç Kovid-19 ölümü görülmediğini iddia etse de gözlemciler, virüsün ülkede uzun süredir var olduğuna inanıyor.

Nisan ayının sonundan bu yana nedeni bilinmeyen yüksek ateş belirtisinin ülke çapında hızla yayılması sonrasında yaklaşık 187 bin 800 kişinin izole şekilde tedavi altına alındığı kaydedilen haberde, sadece geçtiğimiz salı günü bu tür semptomları bildiren 18 bin kişi dahil toplamda yaklaşık 350 bin kişide benzer belirtilere rastladığı ifade edildi. 162 bin 200 kişinin tedavi edilerek semptomları atlattığı vurgulanırken, kaç pozitif hasta olduğuna dair ise kesin bilgi paylaşılmadı.

Ve beklenen oldu... Kuzey Korede koronavirüs kaynaklı ilk can kayıpları

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un halkına açıklamayı böyle yaptı 

KİM’DEN ÖZELEŞTİRİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un alınan tedbirleri denetlemek üzere geçtiğimiz salı günü ülkenin salgın komuta merkezini ziyaret ettiği ve dün de acil durum ilan ettiği hatırlatılan haberde, Kim’in “Ateş belirtisinin başkent bölgesinde hızla yayılmasının, halihazırda kullanılan salgın önleme sisteminin zafiyetini gösterdiği” eleştirisinde bulunduğu belirtildi.

DEVLET MEDYASI DOĞRULAMIŞTI

Kovid-19 salgının başından bu yana ülkede enfeksiyon görülmediğini savunan Kuzey Kore, ülkede ilk vakanın doğrulandığını dün resmi haber ajansı KCNA aracılığıyla dünyaya duyurmuştu. Enfeksiyonun Kovid-19’un Omicron mutasyonu olduğu açıklanırken, olabilecek bir salgına karşı acil durum ilan edildiği ifade edilmişti.

Ve beklenen oldu... Kuzey Korede koronavirüs kaynaklı ilk can kayıpları

Kuzey Kore pandeminin başlangıcından bu yana sınırlarını kapalı tutarak virüsü dışarıda tutmayı amaçlamıştı.

KİM SÖZ VERDİ, KARANTİNA ÖNLEMLERİ BAŞLADI

 

Ülkenin lideri Kim Jong-un’ dün  “ulusal acil durum” ilan ederek salgını bitirme sözü vermişti. Buna göre virüsün yayılmasını engellemek için yerel kapanma uygulamaları ve işyerlerinde toplanmaya yönelik sınırlamalara gidilecek.

AŞI ORANI BİLİNMİYOR

Güney Kore hükümeti, vakalar üzerine Kuzey’e insani yardım teklifini yenilediğini söyledi. Pyongyang’dan henüz yanıt gelmedi.

Kuzey Kore, ulusal kovid-19 aşı programını reddediyor. Ülke geçen yıl yurt dışından tedarik edilecek milyonlarca AstraZeneca ve Sinovac aşısı teklifini kabul etmemişti. Bu durumun ülkenin 25 milyon nüfusunun savunmasız bıraktığı düşünülüyor.

Kuzey Kore’nin zayıf sağlık sisteminin virüsle ne kadar etkin mücadele edebileceği konusunda da endişeler var. Kuzey Kore’nin Covid-19 ile mücadelesinde ana yöntem, dışarıyla bağlantısını tamamen kesmek olmuştu. Ocak 2020’de sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biriydi.

Ve beklenen oldu... Kuzey Korede koronavirüs kaynaklı ilk can kayıpları

Nüfusu aşısız olan ülkede yaşanacaklar dünya tarafından merakla bekleniyor

 

Ancak bu durum temel ihtiyaç malzemelerinin ülkeye girmesini de engelledi. Bunun sonucunda ülke ekonomisi darbe aldı ve gıda kıtlığı yaşandı.

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