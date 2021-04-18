Yeliz Yeşilmen estetik operasyon geçirdi

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Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen, ameliyat masasına yattı. Göz kapağı ve gıdısından operasyon geçiren Yeşilmen, “Hem para veriyorsunuz, hem acı çekiyorsunuz” dedi

Yeliz Yeşilmen ameliyat oldu. Göz kapakları ve gıdısından operasyon geçirdiğini söyleyen Yeşilmen, Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, “İyiyim merak etmişsiniz. Göz kapağımı ve gıdımı aldırdım. Asla yüzüme bir şey yapılmadı. Ailecek gıdılıyız kızım Asya’nın bile gıdısı var.” dedi.

Takipçilerinden gelen ‘Ne gerek vardı?’ yorumuna da cevap veren Yeşilmen, “Göz kapağımdan acayip et çıktı. Yorgun gösteriyordu, en son kendi çektiğim klibimde fark ettim gıdımın çıktığını. İnanın çok kolay değil, hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz fakat kendinizi ödüllendiriyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissedecekseniz böyle ufak dokunuşlar yapabilirsiniz.” şeklinde konuştu.