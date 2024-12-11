PTT’DEN HGS UYGULAMASI HACKLENMESİYLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA

PTT, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) mobil uygulamasında yaşanan güvenlik ihlaliyle ilgili bir açıklama yaptı. Şirket, yurt dışından yapılan izinsiz bir erişim sonucunda, bazı kullanıcılarına PTT ile ilgisi olmayan bildirimlerin gönderildiğini duyurdu. Güvenlik açığının fark edilmesiyle birlikte hızlı bir şekilde önlemler alındı.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

PTT’nin açıklamasına göre, olayın hemen ardından güvenlik sistemleri devreye sokularak gerekli teknik ve operasyonel tedbirler alındı. Şirket, bu süreçte herhangi bir veri kaybı veya kullanıcı bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmediğini belirtti. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği yapılarak hukuki süreç başlatıldı.

KULLANICI VERİLERİ GÜVENDE

PTT, HGS kullanıcılarının kişisel bilgilerinin güvende olduğunu ve bu olayın, veritabanına yönelik bir saldırı olmadığını vurguladı. Şirket, yaşanan olayın yalnızca mesaj servisine yönelik izinsiz bir müdahaleden kaynaklandığını ifade etti.

KULLANICILARA UYARI

PTT, kullanıcılarını bilgilendirerek resmi kanallar dışında gelen bildirimlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Şirket, güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için çalışmalara devam edildiğini belirtti.

HGS mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar, bu açıklama sonrası daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılırken, PTT’nin hızlı müdahalesi ve veri güvenliği konusundaki hassasiyeti takdir topladı.,

Kaynak: https://www.ensonhaber.com