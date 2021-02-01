Bikini Yanığı ile Gündem Oldu

Çok Güzel Hareketler 2 adlı yapımla adını duyuran ve son olarak Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıkan Hamza Yazıcı, gönlünü Şenay Forbes’e kaptırdı. Bir süredir birlikte tatil yapan çift zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak Şenay Forbes beyaz bikinisiyle bir paylaşımda bulundu. Güneşte yanan Forbes ilginç bir stilde yanınca bu anları takipçileriyle paylaşmak istedi.

İşte o kare…