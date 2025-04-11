ERDOĞAN İLE DEM PARTİ HEYETİ ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME!

Türkiye siyaseti açısından tarihi öneme sahip bir görüşme bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini ve umut verici bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.

GÖRÜŞME 1 SAAT 25 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın yer aldığı DEM Parti heyeti arasındaki görüşme saat 13.30’da başladı ve 1 saat 25 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmede Türkiye’nin geleceğine yönelik önemli konular ele alındı.

ÖNDER: “ÇOK UMUTLUYUZ”

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Sırrı Süreyya Önder şu ifadeleri kullandı:

“Çok pozitif bir görüşme oldu, olumlu geçti. Çok daha umutluyuz. DEM Parti olarak detaylı bir yazılı açıklama da yapacağız.”

DEM PARTİ’DEN YAZILI AÇIKLAMA: “VERİMLİ VE YAPICI BİR GÖRÜŞME”

Görüşme sonrası DEM Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz için hayati önemde olduğu teyit edildi.”

“Heyetimiz, önümüzdeki süreçte daha güçlü bir irade ile Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir.”

PERİN BULDA’N: “TÜRKİYE’YE HAYIRLI OLSUN”

Görüşme öncesi Meclis’te açıklama yapan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise sürecin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile ilk defa bu kapsamda görüş alışverişinde bulunacağız. Demokratik siyaset ve barış süreci bundan sonra daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir. Türkiye’ye hayırlı olsun.”

Sırrı Süreyya Önder ise görüşmeye ilişkin, “Biz büyük, iddialı kavramlar kullanmıyoruz. Bu halkın ve ülkenin takdiri. Süreci buraya büyük bir irade ve kararlılıkla getirdik.” dedi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com