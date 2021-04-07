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Kim: Şimdiye kadarki en kötü durumla karşı karşıyayız

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Kim: Şimdiye kadarki en kötü durumla karşı karşıyayız
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07 Nisan 2021 - 12:07
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Geçtiğimiz günlerde nükleer füze denemelerine hız veren Kuzey Kore’de devlet başkanı Kim Jong-Un, partililerine konuşma yaptı. Başkent Pyongyang’daki konferansta konuşan Kim, ülkesinin “şimdiye kadarki en kötü durumla” karşı karşıya olduğunu söyledi. Uzmanlar, Kim’in iktidarının on yılının en kötü günleri olduğunu belirtirken bu duruma Covid-19 kilitlenmesinin, baskıcı yönetiminin ve nükleer silah programına ABD tarafından uygulanan yaptırımlar sonrası ekonominin kötüye gitmesinin neden olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, partisinin üyeleriyle düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulundu. Başkent Pyongyang’daki toplantıda partisinin binlerce üyesine seslenen Kim, ülkesinin “şimdiye kadarki en kötü durumla” karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kuzey’in resmi haber ajansı, Kim’in Salı günü kendisinin lideri olduğu İşçi Partisi sekreterlerine hitaben yaptığı açılış konuşmasındaki değerlendirmelerini paylaştı.

Kim konuşmasında, “İnsanların yaşam standartlarını iyileştirmek için daha önce görülmemiş şekilde sayısız zorluğun üstesinden gelmek zorunda olduğumuz en kötü durumda bile ülkenin durumu partinin taban örgütlerinin oynadığı role bağlıdır” dedi.

PARTİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Kim parti üyelerini, Ocak ayında yaptığı parti kongresinde aldığı, ABD’nin baskısı karşısında nükleer caydırıcılığını artırma ve beş yıllık yeni bir ulusal kalkınma planını uygulama kararlarını faaliyete geçirmeye çağırdı.

Salı günkü konuşmasında Kim, partinin “sağlıklı ve sürdürülebilir” gelişimini sağlamak için derhal düzeltilmesi gereken belirtilmemiş “eksiklikler” nedeniyle partinin taban birimlerini eleştirdi.

Siyasi uzmanlar, Covid-19 nedeniyle yaşanan karantina sürecinin ve ABD tarafından Kuzey Kore’nin nükleer silah programına uygulanan yaptırımlar sonrası Kuzey Kore’nin derinden etkilendiği bildirilirken ekonominin her geçen gün kötüye gittiğinin altını çizdi.  Uzmanlar ayrıca, yaklaşık 10 yıldır ülkeyi yöneten Kim Jong Un yönetiminin ülkeyi her geçen gün kötüye götürdüğünü söyledi.

Kuzey Kore’de Beş ila 30 üyeden oluşan parti birimleri, fabrikalarda yapılan işleri ve yaşamı denetleyen en küçük parti otoritesi birimleri olarak görev yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde nükleer faaliyetlerine hız veren Kuzey Kore yönetimi, ABD başkanı Joe Biden yönetiminin görüşme teklifini reddetmiş ve Washington’un önce “düşmanca” politikalarını bir kenara atması gerektiğini söylemişti.

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