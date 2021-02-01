Erdoğan Açıkladı! Yeni Korona Tedbirleri

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Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yeni risk haritası paylaştı. Haritaya göre; Türkiye’de tek mavi il Şırnak kaldı. 1 Mart’tan bu yana 41 il daha kırmızı kategoriye girdi. Bu kapsamda Türkiye’de 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi.

Beştepe’de düzenlenen kabine toplantısı 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda salgınla mücadelede atılacak yeni adımlar ele alındı.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

”Hukuktan ekonomiye kadar uzanan reform programlarımızın takvimlerine göre uygulanmasına özen göstereceğiz, reformlara sahip çıkacağız. Yeni anayasa süreci Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tahkimi için de fırsat olacaktır. Her türlü teklife açığız. Fabrikalarda çarklar hiç durmadı, ürünlerin iç ve dış pazara ulaştırılmasında aksaklığa izin verilmedi.

”GELİN, TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPIN”

Tüm yatırımcılara sesleniyorum, gelin Türkiye’ye yatırım yapın. Dün yatırım yapanlar, bugün meyvelerini topluyor. Vatandaşlarımıza evlerinde tuttukları altın ve dövizleri finans kuruluşlarına kazandırmaları çağrımı yineliyorum.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar her hadisenin arkasında milletimizi birbirne düşürme amacı var. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’yi gelecek döneme daha iyi hazırlamak için her zamankinden daha fazla çalışacağız.

TÜRKİYE’NİN CORONA VİRÜSLE MÜCADELESİ

Salgın döneminde işleri azalan esnafı, yüz yüze eğitimin aksamasıyla programı bozulan öğrencilerimizi takip ediyoruz. Salgın tedbirleri konusunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir. Vaka, hasta ve ölüm sayıları düşüremezsek küresel normalleşme sürecinin gerisinde kalırız, bunun maliyeti ağır olur.

”58 ŞEHİR KIRMIZI LİSTEDE”

Türkiye’nin büyük bir bölümü malesef kırmızı renge büründü. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80’ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

RAMAZAN AYINDA ÜLKE GENELİ KISITLAMA

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye’de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Türkiye’nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.

Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.