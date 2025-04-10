GERÇEK BİR KAHRAMANIN HİKAYESİ: POLİS CEMİL’İN DİZİSİ İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

“Şeytan Adası’nda Esir Türk: Polis Cemil” Tabii’de İzleyiciyle Buluşacak

Deneyimli gazeteci Ömer Erbil’in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise tabii’de yayınlanan “Dünyayı Darp Edenler” belgeseline de imza atan Nihal Ağırbaş Sarıkaya’nın üstlendiği “Şeytan Adası’nda Esir Türk: Polis Cemil” dizisi, tabii platformunda yarın izleyicilerle buluşacak.

Dizinin cast ve proje koordinatörlüğünü Cem Gülaç, Cem Ajans ve CG Pictures adına üstleniyor. Başrol karakteri Polis Cemil’e Gürbey İleri hayat verirken, Melisa Berberoğlu, Abidin Yerebakan, Metin Keçeçi, Mehmet Çepiç, Serhat Yılmaz, Hanifi Koç, Fatih Serbest, Kahraman Sivri, Erol Yavan, Cenan Çamyurdu, Önem Pişkin, Levent Sülün, Betigül Ceylan ve Hayati Akbaş gibi deneyimli oyuncular da kadroda yer alıyor. Ayrıca, ünlü haber spikeri Deniz Bayramoğlu da dizide dönemin önde gelen bir basın mensubunu canlandırıyor.

Polis Cemil Efendi Kimdir?

Gerçek adıyla Mehmet Cemil Efendi, 31 Ağustos 1919’da İstanbul’un işgal altında olduğu dönemde, Gülhane Parkı yakınlarında Fransız askerlerinin Türk kadınlarına yönelik tacizine müdahale etti. Çıkan çatışmada iki Fransız askerini öldüren Cemil, işgal güçleri tarafından tutuklandı ve 10 yıl kürek cezasına çarptırıldı. Önce Fransa’ya, ardından Fransız Guyanası’ndaki kötü şöhretli Şeytan Adası’na gönderildi. Burada insanlık dışı koşullarda dokuz yıl geçirdi. Ablası Cemile Hanım’ın çabaları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün diplomatik girişimleri sayesinde 1928’de serbest bırakıldı. Ancak yaşadığı ağır travmalar nedeniyle sağlığı bozuldu ve ömrünün son yıllarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde geçirdi. 1944 yılında, henüz 44 yaşındayken hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Arşivlerinin Katkısı ve Bülent Turan’ın Destekleri

Dizinin gerçek bir kahramanın hayatını konu alması ve bu tarihi olayların doğru bir şekilde aktarılması, İçişleri Bakanlığı arşivlerinin ve Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın büyük katkılarıyla mümkün oldu. Bakan Yardımcısı Turan, projenin her aşamasında sağladığı destekle dizinin tarihsel doğruluğunu ve özgünlüğünü pekiştirdi.

“Şeytan Adası’nda Esir Türk: Polis Cemil” dizisi, tabii platformunda yarın yayınlanacak. Gerçek bir kahramanın mücadelesini ve fedakarlığını anlatan bu yapım, tarih meraklıları ve dizi severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.