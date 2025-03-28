BAYRAM BOYUNCA TÜM YURTTA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen yeni hava durumu raporları, tatil planı yapan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Türkiye genelinde etkili olacak sağanak yağışlar, bazı şehirlerde sel ve fırtına riskini beraberinde getiriyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde bayram haftası boyunca yağışlı hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, 9 günlük bayram tatilinin neredeyse tamamının yağışlı geçeceğini bildirdi. Uzmanlar, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

SICAK HAVA YERİNİ YAĞIŞA BIRAKIYOR

Son haftalarda Türkiye, Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altındaydı. Kuzey bölgelerde sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkarken, güneyde 30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar yaşandı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, bu sıcak hava dalgası yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak.

Bayram haftası itibarıyla sıcaklıklar 3 ila 5 derece arasında düşecek. İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 18-20 derece, İzmir’de ise 19-21 derece civarında seyredecek. Ancak hava sıcaklıkları düşmesine rağmen, mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.

SEL TEHLİKESİ KAPIDA: BAZI ŞEHİRLERE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri için sarı kodlu fırtına uyarısında bulundu. Bu bölgelerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Yağışlar Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer kuvvetli olacak. Özellikle İzmir’de cumartesi günü gök gürültülü sağanakla birlikte dolu ve yıldırım riski de bekleniyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE 1 HAFTA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ramazan Bayramı’nın hemen öncesinde hava durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Çelik, “Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun büyük bölümünde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de bir hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak. Ankara’da yağışlar arife gününden itibaren akşam saatlerinde başlayacak ve hafta boyunca devam edecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji yetkilileri ayrıca kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Bayram öncesinde, özellikle cuma ve cumartesi günleri batı ve iç bölgelerde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Pazar günü ise doğu bölgelerde rüzgarın şiddeti artacak.

Bu durumun uçuş ve deniz ulaşımı gibi ulaşım faaliyetlerini de etkileyebileceği, çadır, tente gibi hafif yapılarla dış mekânlarda dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

TATİLCİLERE UYARI: PLANLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Uzun bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlara uyarı geldi. Özellikle doğa turizmi, kamp ve piknik gibi açık hava aktiviteleri yapmayı planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri gerekiyor. Sel ve yıldırım riski nedeniyle bazı bölgelerde ormanlık alanlara girişler de kısıtlanabilir.

Yetkililer, “Bayram boyunca vatandaşlarımızın sağanak yağış ve ani hava değişikliklerine karşı tedbirli olmalarını öneriyoruz. Tatil planları bu duruma göre gözden geçirilmeli,” açıklamasında bulundu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com