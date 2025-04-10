ÖZGÜR ÖZEL’DEN FATİH ALTAYLI’YA DOĞUŞ GRUBU TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı’nın Doğuş Grubu ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özel, İstanbul Şişli’de gerçekleştirdiği mitingde, Altaylı’nın Doğuş Grubu’nu savunmasına yönelik sert ifadeler kullandı.

FATİH ALTAYLI’NIN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında yaptığı yayında Doğuş Grubu’nun boykot listesine alınmasına tepki göstermişti. Altaylı, Doğuş Grubu’nun AK Parti döneminden önce de var olduğunu ve mevcut şartlar altında iş insanlarının korku içinde hareket ettiğini dile getirerek, “Batırıyorlar herifleri. Yeni yeni gruplar var edip eskilerin üzerine çöküyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Altaylı açıklamalarında ayrıca, büyük sermaye gruplarının iktidar baskısı karşısında mecburen iktidara yakın durduğunu savunarak, “Doğuş Grubu iktidarın sopasını yemekten memnun mu sanıyorsunuz? Mecbur kalıyorlar, korkudan gidiyorlar” demişti.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇOK SERT YANIT: “BATMAZSAN HATIRIM KALIR”

CHP Lideri Özgür Özel ise Şişli’de düzenlediği mitingde Altaylı’nın bu sözlerine tepki göstererek, “Efendim ‘Doğuş Grubu aslında size uzak değil’ diyorlar. Bak bak bak! Parayı bizden kazanıp saraya yanaşanlar, batmazsan hatırım kalır!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Özel, konuşmasında Doğuş Grubu’nun büyümesini Türkiye’nin imkanlarıyla gerçekleştirdiğini, ancak buna rağmen muhalefet mitinglerini görmezden geldiğini vurguladı.

Mitingde sert ifadeler kullanan Özel, “Sen Atatürk’ün kurduğu ülkede bu ülkenin imkanlarıyla büyüyeceksin, parayı bizden kazanacaksın, sonra ülkenin birinci partisini yok sayacaksın. Milyonların toplandığı mitingleri yayınlamayacaksın. Olmaz olsun senin gibi Atatürkçülük. Batmazsan hatırım kalır!” dedi.

GÜNDEMİN İLK SIRASINA YERLEŞTİ

Özgür Özel’in bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı bulurken, Altaylı’nın açıklamaları ve Doğuş Grubu ile ilgili tartışmalar siyasetin de medya dünyasının da gündemine oturdu.

Kaynak: https://www.medyaradar.net