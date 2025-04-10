ERKAN KORK, SOYKAN VE AĞIREL’İ ŞİKÂYET ETTİ: “BASKI YAPTILAR”

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınmalarına neden olan soruşturmanın, Flash TV’nin cezaevindeki sahibi Erkan Kork’un şikâyetiyle başlatıldığı ortaya çıktı. Kork, kendisiyle ilgili yapılan haberler ve baskılar nedeniyle Soykan ve Ağırel’den şikayetçi oldu.

ŞİKÂYETİN GEREKÇESİ: BASKI VE HABERLER

Erkan Kork, Flash TV’yi satın aldıktan sonra kanalın yayın çizgisini milli çizgiye çektiklerini ve bu değişikliğin ardından kendisi hakkında aleyhinde yayınlar yapıldığını ifade etti. Kork’un açıklamalarına göre, Ağırel, kanal satın alındıktan iki ay sonra kendisiyle röportaj yapmak için iletişime geçmiş ve görüşmeye çağırmış. Ancak, Kork’un ifadesine göre, görüşmeye katılan Soykan, soru sormadan sadece orada bulunmuş ve bu durum Kork’ta baskı yapıldığı izlenimini uyandırmış. Ağırel’in devam eden soruşturmayla ilgili soruları ve Kork’a yönelik yapılan üst perdeden konuşmalar, kendisini hedef alan baskıların bir parçası olarak değerlendirilmiş.

GÖZALTILARA NEDEN OLAN İDDİALAR

Gazeteciler Soykan ve Ağırel, “tehdit” ve “şantaj” suçlamasıyla 10 Nisan sabahı evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Soruşturma, Flash TV’nin devri ve satın alınması süreciyle ilgiliydi. Kork’un iddialarına göre, Ağırel ve Soykan, kendisini tehdit ve şantaj yoluyla Flash TV’yi ele geçirmeye çalıştı. Evlerinde yapılan aramalar sonucunda dijital ekipmanlarına el konulduğu belirtildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan gazetecilerle ilgili yaptığı açıklamada, “Malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında, gazeteciler hakkında gözaltı ve arama işlemleri gerçekleştirilmişti.

KORK’UN İDDİALARI

Erkan Kork, şikayetçi olduğu gazetecilerle ilgili olarak, “Beni baskı altına almak için çok sayıda gazeteciyle işbirliği yapıldı. Flash TV’yi almak istemem engellenmek istendi” dedi. Kork, Ağırel ve Soykan’ın yanı sıra, kendisine yönelik baskı yapan diğer gazetecileri de sıralayarak, bu konuda şikayetçi olduğunu belirtti.

Kaynak: https://www.medyaradar.net