DANİLO ZANNA’NIN NAFAKA DAVASINDA KARAR ÇIKTI!

Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna ve eski eşi Tuğçe Demirbilek arasında devam eden nafaka davasında mahkeme kararını açıkladı. Çiftin 2021 yılında boşanmasının ardından başlayan nafaka krizi, Tuğçe Demirbilek’in açtığı dava ile mahkemeye taşınmıştı.

DANİLO ZANNA VE TUĞÇE DEMİRBİLEK NEDEN BOŞANDI?

📌 Evlilikleri: 2012 yılında evlendiler, 2013’te oğulları Zeno dünyaya geldi.

📌 Boşanma Nedeni: Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek’e “suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme” iddiasıyla boşanma davası açtı.

📌 Boşanma Kararı: 2021 yılında İstanbul Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandılar ve çocukları için ortak velayet kararı verildi.

NAFAKA DAVASINDA KARAR ÇIKTI!

Boşanma sonrası ortaya çıkan nafaka anlaşmazlığı, Tuğçe Demirbilek’in nafakanın artırılması talebiyle İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmasıyla yeniden gündeme geldi. Mahkeme, Ocak ayında görülen duruşmada şu kararları aldı:

✅ Tuğçe Demirbilek’e aylık 60 bin TL yoksulluk nafakası ödenecek.

✅ Oğlu Zeno için Danilo Zanna, 30 bin TL iştirak nafakası verecek.

BOŞANMA SONRASI VELAYET VE ÇOCUKLA İLGİLİ KARARLAR

Mahkeme, çocuğun ortak velayetle anne ve babasının gözetiminde kalmasına karar verdi. Buna göre, Danilo Zanna, oğlunun tüm masraflarını karşılayacak ve istediği zaman görebilecek.

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek arasındaki nafaka davasının ilerleyen süreçte değişip değişmeyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net