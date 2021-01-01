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Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi!

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi!
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25 Kasım 2021 - 12:57

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi!

 

Fenerbahçeli eski yıldız futbolcu Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi. Geçtiğimiz yıllarda evliliğinde yaşadığı krizi Emre Belözoğlu’nun araya girmesiyle çözen çift bu sefer yaşadıkarı krizi atlatamayarak ayrılmaya karar verdi.

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 1

Fenerbahçeli eski futbolcu Mauricio Isla ve Gala Caldirola çifti ilişkilerini noktaladı.

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 2

Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde bir kez daha boşanma aşamasına gelen Mauricio Isla ile eşini Emre Belözoğlu barıştırmıştı.

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 3

İLK KRİZ DANS PROGRAMIYLA GELDİ

Gala Caldirola, ülkesinde bir dans yarışmasına katılınca evlilik krize girmişti.

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 4

Isla’nın Fenerbahçe’de oynadığı dönemde Caldirola’nın, kızını da alarak ülkesi Şili’de yayınlanan bir dans programına katılması Isla’yı bir hayli kızdırmıştı.

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 5

 Mauricio Isla’nın, eşi Gala Caldirola’dan boşanma noktasına geldiği ancak son anda vazgeçtiği ifade edilmişti.

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 6

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dans yarışması iptal edilince ilişkilerini düzeltmişlerdi.

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 7

Program iptal olunca Şili’den İstanbul’a dönmek isteyen Caldirola’nın imdadına Emre Belözoğlu yetişmişti.

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 8

Koronavirüs sebebiyle uçuş yasağına takılan Gala Caldirola, kızı ile İstanbul’a getirilip, öğrenci yurdunda karantinada kaldı.

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 9

Belözoğlu, Isla’nın da ailesiyle birlikte karantinaya girmesi için izin aldı. Karantina hayatı Isla ve Gala’nın evliliğini de tamir etti.

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 10

“İLİŞKİMİZE MOLA VERDİK”

Tüm bunların ardından Fenerbahçe’den Flamengo’ya transfer olan Isla’nın eşi Gala ile ayrılığı ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 11

 “Bir gün çift olarak birlikte bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğimiz aynı aşkla, bugün hala sahip olduğumuz sevgiyi kaybetmeden ilişkimize bir mola vermeye karar verdik” diyerek ayrılığı duyurdu.

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 12

AYRILIĞIN NEDENİ ŞAHSÎ SEBEP

Eski Fenerbahçeli yenge ayrılıkla ilgili olarak “Ayrılığın sebeplerinin şahsî olduğunu” belirtti.

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 13
Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 14
Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 15
Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 16

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 20

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 21

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 23

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 27

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi! - Sayfa 30

 

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