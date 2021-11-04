Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış
İstanbul’daki Esenler Otogarı’nda uygulama yapan polis ekipleri, manken ve oyuncu Cansu Ateş’i de durdurdu. Ateş’in kemerine saklanmış halde uyuşturucu madde bulundu.
Manken ve oyuncu Cansu Ateş’in başı uyuşturucu ile dertte. Best Model yarışmasına da katılan Cansu Ateş, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler Otogarı’na gitti.
Kemerine sıkıştırılmış paket çıktı
Genç model, polisler tarafından yapılan çevirmeye takıldı. Arama sırasında Ateş’in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket bulundu.
Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlenirken Cansu Ateş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Erkek arkadaşım hayatını kaybetti
Uyuşturucuyu Etiler’de bir arkadaşından aldığını itiraf eden Ateş, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini, bu yüzden uyuşturucu madde aldığını söyledi.
Cansu Ateş hakkında, 2017 yılında da uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle dava açıldığı ve denetimli serbestlik altında tutulduğu ortaya çıktı.
Manken ve oyuncu Cansu Ateş hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan dava açıldı.
Dava, Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.