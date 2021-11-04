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Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış

Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış
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25 Kasım 2021 - 12:48

Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış

İstanbul’daki Esenler Otogarı’nda uygulama yapan polis ekipleri, manken ve oyuncu Cansu Ateş’i de durdurdu. Ateş’in kemerine saklanmış halde uyuşturucu madde bulundu.

Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış - Sayfa 1

Manken ve oyuncu Cansu Ateş’in başı uyuşturucu ile dertte. Best Model yarışmasına da katılan Cansu Ateş, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler Otogarı’na gitti.

Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış - Sayfa 2

Kemerine sıkıştırılmış paket çıktı

Genç model, polisler tarafından yapılan çevirmeye takıldı. Arama sırasında Ateş’in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket bulundu.

Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış - Sayfa 3

Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlenirken Cansu Ateş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış - Sayfa 4

Erkek arkadaşım hayatını kaybetti

Uyuşturucuyu Etiler’de bir arkadaşından aldığını itiraf eden Ateş, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini, bu yüzden uyuşturucu madde aldığını söyledi.

Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış - Sayfa 5

Cansu Ateş hakkında, 2017 yılında da uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle dava açıldığı ve denetimli serbestlik altında tutulduğu ortaya çıktı.

Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış - Sayfa 6

Manken ve oyuncu Cansu Ateş hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan dava açıldı.

Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış - Sayfa 7

Dava, Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış - Sayfa 8
Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış - Sayfa 9
Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış - Sayfa 10
Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış - Sayfa 11
Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış - Sayfa 12
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