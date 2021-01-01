30 Bin Kişilik Kent Kuruyor

Dünyanın sayılı sulak alanları arasında sayılan, yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan doğa harikası Mandalya Körfezi’nin kıyısında inşa edilecek 30 bin kişilik dev konut projesi için hazırlanan kişiye özel ÇED raporuna bakanlıktan onay geldi. Çevre avukatı Remzi Kazmaz kararı mahkemeye taşıyacaklarını duyurdu.

Ali Ağaloğlu’nun sahibi olduğu Akdeniz İnşaat firmasının Muğla Milas’ta kurmayı planladığı 926 milyon 699 bin dolarlık turizm kenti projesi için ilk başvuru 2008 yılında yapıldı, Orman Bakanlığı engeline takıldı. Ancak Mandalya Koyu bitişiğindeki 4 milyon 454 bin metrekarelik arazinin 743 bin metrekaresini yapılaşmaya açacak dev projenin önü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden gelen “adrese teslim” izinle birlikte açıldı.

Projeyle 2001 yılında IBA (Important Bird Area) tarafından korunması gereken bölge ilan edilen Metruk Tuzlası Sulak Alanı Ekolojik Etkilenme Bölgesi ve doğal kaynaklar büyük oranda zarar görecek. Doğal sit alanları ve arkeolojik sit alanlarının yer aldığı bölgede 3 bin 683 villanın yanı sıra, 4 ayrı otel ve 6 adet günübirlik dinlenme tesisi ile alışveriş merkezi, hastane, okul, bankalar, su sporları merkezi, sinema, sanat merkezi, kongre merkezi, rezidans, kafeterya ve restoranlar inşa edilecek ve adeta lagün manzaralı yeni bir kent kurulacak.

DOĞAL HAYAT BOZULACAK

Sadece inşaatında bin kişinin çalıştığı turizm kentinin 5 yıl sürecek yapım sürecinde 1 milyon 337 bin 448 ton hafriyat çıkartılacak. Aynı zamanda Bargylia antik kentine komşu olan, 197 ayrı kuş türüne ev sahipliği yapan, aralarında dünyada soyu tükenen tepeli pelikan gibi 52 ayrı türün daimi üreme alanı sayılan sulak bölgelerdeki doğal hayat projeyle birlikte tehlikeye girecek. Projenin bitmesiyle Milas’ın 150 bini aşan nüfusu 180 binlere çıkacak ve bölgedeki yoğunluk, trafik, çevre kirliliği, altyapı ihtiyacı da artacak.

KKTC’de kumarhane ve otel işleten Besim Tibuk, 15 yıldır hayalini kurduğu projeyi Ali Ağaoğlu ile kurduğu ortaklık sonrasında nihayet hayata geçirme fırsatı yakalamış oldu.

YARGIYA TAŞINIYOR

Cumhuriyet Yazarı Erman Şentürk’ün haberine göre, Projeye verilen ÇED raporu için iptal davası açacaklarını duyuran Avukat Remzi Kazmaz, “Hem birinci derecede doğal ve arkeolojik SİT alanı hem de uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan bu bölgede hangi akıl, hangi mantık bir kent kurulabileceğine karar verebiliyor? Hiçbir tutarlı yanı olmayan bu projeye karşı, Boğaziçi’nde, Dörttepe’de, Göllük’te ve Güvercinlik’te yaşayan halk ile en yakın zamanda Muğla İdare Mahkemesi’ne giderek dava açacağız” dedi.