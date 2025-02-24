Emekliliğiniz İptal Olabilir: 189 Bin Kişi Yanmışken, Siz Yanmayın!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve hileli emeklilik işlemleri konusunda denetimlerini artırmış durumda. 2023 yılında 89 bin, 2024’te ise 100 bine yakın usulsüzlük tespit eden SGK, özellikle “naylon şirketler” üzerinden yapılan prim ödemelerine dikkat çekiyor. Usulsüzlük tespit edilmesi durumunda, emeklilik iptal ediliyor ve ödenen maaşlar yasal faiziyle geri talep ediliyor.

Sahte Sigortalılık ve Prim Usulsüzlükleri Artıyor

SGK’nın 2024 yılı itibariyle yoğunlaştırdığı denetimler, sahte sigortalılık işlemleriyle ilgili dikkat çekici veriler sunuyor. SGK, fiilen çalışılmayan iş yerlerinden yapılan sigorta bildirimlerine odaklanıyor. Özellikle, eş veya akraba işletmeleri üzerinden sigortalı gösterilme oranlarında belirgin bir artış gözlemleniyor.

Usulsüzlük tespit edilen kişiler, SGK tarafından ifadeye çağrılıyor ve yapılan incelemede usulsüzlük kesinleşirse emeklilik hakkı iptal ediliyor. Bu durumda, daha önce ödenen maaşlar yasal faiziyle birlikte geri isteniyor. Ayrıca, sahte bildirim yapan iş yerleri ve sigortalılar hakkında suç duyurusunda bulunulabiliyor.

Geriye Dönük Ödemeler Faiziyle Alınıyor

SGK hatasından kaynaklanan yersiz ödemelerde, tespit tarihinden geriye doğru 5 yıl içindeki ödemeler faizsiz tahsil ediliyor. Ancak, usulsüzlük sigortalının kusurundan kaynaklanıyorsa, yapılan ödemeler 10 yıl geriye dönük olarak faizle geri alınıyor.

Uzmanlar, emeklilik işlemlerinde tüm belgelerin dikkatle kontrol edilmesi ve sigortalılık sürecinin düzenli şekilde takip edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. SGK tarafından yapılan incelemelerde herhangi bir zaman sınırlaması olmadığını vurgulayan uzmanlar, sahte sigortalılık işlemlerinden kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

Emeklilik İptali İtirazları

Emeklilik iptali tebligatını alan kişiler, SGK ile iletişime geçerek durumlarını öğrenmeli. Eğer hata olduğunu düşünüyorlarsa, 7 gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz süreci sonuçlanana kadar maaş kesintisi devam ederken, haksız iptallerde ödemeler geri iade ediliyor.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/