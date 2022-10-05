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Erdoğan’ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte yeni asgari ücret için konuşulan rakam

Erdoğan’ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte yeni asgari ücret için konuşulan rakam
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Ekim 2022 - 15:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın Kabine toplantısında bakanlarına “Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler” dediği öğrenilmişti. Erdoğan’ın son açıklamasında “Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız” ifadelerini kullanması ise beklentiyi daha da yükseltti.

Enflasyon açıklandı
Asgari ücret zammı için geri sayım başlarken zam oranında etkili olacak enflasyon verileri de açıklandı. Eylül ayı enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 83,45 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Enflasyon Temmuz ayı için yüzde 2,37, Ağustos için yüzde 1,46 ve Eylül için yüzde 3,1 oldu. Bu kapsamda Ocak 2023 zammı için milyonlarca kişi verileri takip ederken açıklanan son enflasyon rakamı ile 3 aylık fark da netleşti. Böylece 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 7,06 oldu. Böylece şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ocak ayı için yüzde 7,06 oranında zam olacağı öngörüldü. Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı belirlenmiş olacak.

Beklenti yüzde 40
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yapacağı toplantılarla 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni asgari ücreti belirleyecek. CNN Türk’e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, “Yılın geri kalanında gelecek olan enflasyon rakamları memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zammı etkileyecek. Enflasyon farkı yıl sonuna doğru yüzde 19-20 seviyelerine doğru ulaşmış olacak. Buna yüzde 20 refah payını da koyduğumuzda yüzde 40 seviyelerinde bir artış meydana getireceğini tahmin edebiliyoruz. Asgari ücretlinin maaşına da ilave getirecek. 5 bin 500 liraya yüzde 40 ilave ettiğimizde bu rakamın 7 bin 700 seviyelerine yükseleceğini öngörmek mümkün” dedi.

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