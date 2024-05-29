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Emeklilere zam yapılmazken Maarif Vakfı’na 5.7 Milyar TL kaynak aktarıldı

Emeklilere zam yapılmazken Maarif Vakfı’na 5.7 Milyar TL kaynak aktarıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Mayıs 2024 - 18:47

Emekliler 10 bin lirayla hayat mücadelesi verip dört gözle zam beklerken Maarif Vakfı’na 5.7 Milyar TL kaynak aktarıldığı ortaya çıktı. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ortaya çıkan Maarif Vakfı“gölge bakanlık” olarak adlandırılarak FETÖ’ye ait okulları devralma misyonunu üstlenmişti. Bu vakfa devlet bütçesinden aktarılan pay her geçen yıl artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bu yıl Maarif Vakfı’na Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 5.7 milyar lira aktarılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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1 OCAK 2024’TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Karara göre Maarif Vakfı, bu yıl MEB bütçesinden yapacağı hizmetler için kaynak alabilecek.

Bu karar, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak.

DÖRT YIL İÇİNDE 6,1 MİLYAR LİRA AKTARILMIŞTI

Genel bütçeden Maarif Vakfı’na 2022 yılında 1 milyar 871 milyon TL, 2023 yılında ise 2 milyar 955 milyon TL pay verildi. Vakfa 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 6,1 milyar TL kaynak aktarıldı.

Maarif Vakfı’na ödenen miktarlar şu şekilde:

2019: 422 milyon TL

2020: 259 milyon TL

2021: 1 milyar 77 milyon TL

2022: 1 milyar 871 milyon TL

2023: 2 milyar 955 milyon TL

Maarif Vakfı, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından kuruldu ve amacı, yurtdışındaki FETÖ’ye ait okulları devralmaktı.

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