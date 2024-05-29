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Yürürlüğe girdi: 1 milyon liraya kadar cezası var! Karar Resmi Gazete’de…

Yürürlüğe girdi: 1 milyon liraya kadar cezası var! Karar Resmi Gazete’de…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Mayıs 2024 - 17:34

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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