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Emeklilere ikramiye ödemeleri için flaş karar!

Emeklilere ikramiye ödemeleri için flaş karar!
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10 Nisan 2023 - 15:39
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kat sayı artışından doğan ikramiye farkı alacağı, ödemeden haberdar edilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) iade edilen emekli vatandaşın mağduriyetini tavsiye kararı ile çözdü. SGK, bunun üzerine çalışma başlattı.

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