Neslihan Atagül’ün cesur sahneleri çok konuşuldu! ‘Ah Belinda’ filmine damga vurdu…

Türk sinemasına damga vuran Ah Belinda filmi, Netflix’te yeniden uyarlandı ve seyircisinin karşısına çıktı. Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu’nun başrollerini paylaştığı filme Atagül ve Çayoğlu’nun sevişme sahneleri büyük ses getirdi.