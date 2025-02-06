EMEKLİLERDEN TÜİK’E DAVA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla emekliler dava açtı. Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından kabul edilen davada, TÜİK’in hesapladığı enflasyon oranlarının emekli maaş zamlarını doğrudan etkilediği ve mağduriyete neden olduğu öne sürülüyor.

DAVA SÜRECİ VE DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Davayı açan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz ve sekiz emekli derneği ile bazı sendikalar, TÜİK’in enflasyon verilerinin şeffaf olmadığını ve hesaplamaların yanlış yapıldığını iddia etti.

Ankara 6. İdare Mahkemesi, TÜİK’in enflasyon hesaplamalarına ilişkin davayı incelemeye aldı ve duruşma tarihini 3 Mart 2025 olarak belirledi.

Duruşmanın:

Saat 09:30’da başlayacağı ,

, TÜİK yetkililerinin mahkemede hesaplama yöntemlerine dair savunma yapacağı ,

, Emekli dernekleri ve sendikaların temsilcilerinin de davaya katılacağı belirtildi.

Bu dava, TÜİK’in enflasyon hesaplamaları nedeniyle yargılanacağı ilk örneklerden biri olma özelliğini taşıyor.

TÜİK’İN SAVUNMASI VE MAHKEME SÜRECİ

Mahkeme, daha önce TÜİK’ten enflasyon hesaplamalarına dair detaylı bilgi talep etti. Ancak TÜİK, hesaplamalarda kullanılan ürün fiyatlarını paylaşmadı ve mahkemeden davanın reddedilmesini talep etti.

Buna rağmen mahkeme, konunun kamu yararını doğrudan ilgilendirdiğini belirterek duruşmalı yargılama yapılmasına karar verdi.

EMEKLİLERDEN BÜYÜK DESTEK: ADALET BEKLİYORUZ

Davanın kabul edilmesi, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Emekliler, memurlar, işçiler ve asgari ücretliler için TÜİK verilerine bağlı olarak belirlenen maaş zamlarının gerçek enflasyonu yansıtmadığı gerekçesiyle tepki gösteriyor.

Davayı açan taraflardan biri olan avukat Ali Erdem Gündoğan, duruşma için büyük bir katılım beklediklerini belirterek şunları söyledi:

“3 Mart’ta tüm emeklilerimizi ve maaş hesaplamalarından etkilenen herkesi mahkemeye destek için bekliyoruz. Mahkemenin, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu davada adaletli bir karar vermesini istiyoruz.”

Mahkemenin, kararını duruşma günü veya en geç 15 gün içinde açıklaması bekleniyor.

DAVAYA DESTEK VEREN DERNEK VE SENDİKALAR

Dava sürecine destek veren ve müdahil olan kuruluşlar şunlar:

Tüm Emekliler Derneği

Emekli ve Emekçiler Derneği Federasyonu

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası

Büro-İş Sendikası

Hekim ve Sağlık Çalışanları Sendikası (HEKİMSEN)

Birleşik Emekliler Sendikası

Bu dava, emekli maaşlarının belirlenmesi sürecinde TÜİK’in enflasyon hesaplamalarının yargı önünde sorgulanmasına neden olan ilk davalardan biri olarak dikkat çekiyor.

SONUÇ: TÜM GÖZLER MAHKEME KARARINDA

3 Mart 2025’te gerçekleşecek duruşma, milyonlarca emeklinin maaş hesaplamalarının doğruluğu konusunda belirleyici bir rol oynayacak. TÜİK’in savunması ve mahkemenin alacağı karar, emekli maaşlarına yönelik gelecekteki zam oranlarını doğrudan etkileyebilir.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr