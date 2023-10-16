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Türk tarım devi resmen satıldı! 7000’den fazla çalışanı vardı

Türk tarım devi resmen satıldı! 7000’den fazla çalışanı vardı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ekim 2023 - 15:20

7 binden fazla çalışanı bulunan Türk tarım devi 69,4 milyon lira karşılığında satıldı. Tarım devini Alziraat Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi devraldı.

MEHMET AKİF ERDEM-GÜNBOYU

Alarko Holding’in bağlı ortaklığı olan Alarko Tarım, tarım ve seracılık alanında faaliyet gösteren Alziraat Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni satın aldığını duyurdu. Alarko Tarım, Alziraat Jeotermal’in yüzde 100 hissesini 69,4 milyon TL karşılığında devraldı.

Alarko Holding’in Borsa İstanbul’a yaptığı açıklamaya göre, Alziraat Jeotermal’in yaklaşık 154 bin metrekarelik jeotermal sera yapımına uygun arazisi bulunuyor. Alarko Tarım, bu arazi üzerinde jeotermal enerji kullanarak sera kurmayı ve tarımsal üretim yapmayı planlıyor.

Alarko Holding, jeotermal sera yatırımıyla hem tarım sektörüne katkı sağlamayı hem de yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmayı hedefliyor.

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Borsa İstanbul’dan KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret AnonimŞirketi tarafından; ana faaliyet konusu tarım ve seracılık olan Alziraat JeotermalTarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 777.118,64 TL nominal değerli 77.711.864adet hissesinin tamamı (%100) 69.416.000,00 TL (altmış dokuz milyon dört yüz onaltı bin Türk Lirası) bedelle 13.10.2023 tarihi itibarıyla devralınmıştır. Söz konusu şirketin mülkiyetinde toplamda yaklaşık 154.000 m²tarla vasıflı jeotermal sera yapımına uygun taşınmaz bulunmaktadır.”

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