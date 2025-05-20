EMEKLİ VE MEMURLARA KÖTÜ HABER: YA TATİL YA PARA!

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması ihtimali, milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren maaş zammı hesaplamalarını olumsuz etkileyebilir. Bayram tatilinin uzatılması durumunda, haziran ayına ait enflasyon verilerinin düşük çıkması ve bunun sonucunda da temmuz ayı maaş zamlarının sınırlı kalması gündeme geldi.
TATİL UZARSA ENFLASYON VERİSİ DÜŞEBİLİRArife günü 15 Haziran Perşembe’ye denk geliyor. Eğer Cumhurbaşkanı kararıyla 10 günlük tatil ilan edilirse, kamu çalışanları 2 Haziran’dan 10 Haziran’a kadar idari izinli sayılabilir. Ancak bu durum, TÜİK’in haziran ayı boyunca toplayacağı fiyat verilerinin eksik kalmasına neden olabilir.Haziran ayı enflasyonunun düşük çıkması, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen temmuz zammını da düşürecek. Böylece milyonlarca memur ve emekli, beklenen maaş artışını alamayabilir.
ENFLASYON ZAMMI VE ZAM ORANLARITÜİK’in nisan ayında açıkladığı %3’lük TÜFE verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı %13,36’ya ulaştı. Buna mayıs ve haziran ayı verileri de eklenecek. Ancak haziran ayında enflasyonun tatil nedeniyle düşük açıklanması, zam oranını önemli ölçüde etkileyebilir.Ekonomistlere göre:
- Mayıs TÜFE’si %2 civarında bekleniyor.
- Haziran TÜFE’si %1 civarında kalırsa, temmuz zammı %15-16 arasında olabilir.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YASA GEREKİYOROcak ayında 14.500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı, temmuzda enflasyon farkına göre artacak. Ancak haziran enflasyonunun düşük çıkması, bu artışı da sınırlayacak. Yeni bir düzenleme yapılmazsa, en düşük emekli aylığı artışı da düşük kalacak.Benzer şekilde, emekli bayram ikramiyesinin 5 bin TL’ye çıkarılacağı yönündeki beklentiler de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın olumsuz yaklaşımı nedeniyle karşılık bulmuyor. Mevcut yasaya göre, Kurban Bayramı’nda da 4 bin TL ikramiye ödenecek.
EKONOMİK HESAPLAR AĞIR BASIYORKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da desteklediği tatil uzatma önerisinin arkasında turizmi canlandırma hedefi olsa da, dar gelirli kitle için bu uzatmanın “boş bir jest” olacağı görüşü hâkim. Çünkü yüksek ulaşım ve konaklama fiyatları nedeniyle geniş halk kesimi için 10 günlük tatil ekonomik anlamda erişilebilir değil.
İKİ SEÇENEK: YA TATİL YA PARABu gelişmeler ışığında memur ve emekliler için tablo net:
- Tatil uzarsa: Enflasyon verisi düşük çıkabilir, zamlar sınırlı kalabilir.
- Tatil uzamazsa: Gerçekçi fiyat derlemeleriyle daha yüksek zam oranı mümkün olabilir.