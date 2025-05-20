EMEKLİ VE MEMURLARA KÖTÜ HABER: YA TATİL YA PARA!

TATİL UZARSA ENFLASYON VERİSİ DÜŞEBİLİR

ENFLASYON ZAMMI VE ZAM ORANLARI

Mayıs TÜFE’si %2 civarında bekleniyor.

bekleniyor. Haziran TÜFE’si %1 civarında kalırsa, temmuz zammı %15-16 arasında olabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YASA GEREKİYOR

EKONOMİK HESAPLAR AĞIR BASIYOR

İKİ SEÇENEK: YA TATİL YA PARA

Tatil uzarsa: Enflasyon verisi düşük çıkabilir, zamlar sınırlı kalabilir.

Enflasyon verisi düşük çıkabilir, zamlar sınırlı kalabilir. Tatil uzamazsa: Gerçekçi fiyat derlemeleriyle daha yüksek zam oranı mümkün olabilir.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması ihtimali, milyonlarcaolumsuz etkileyebilir. Bayram tatilinin uzatılması durumunda, haziran ayına aitve bunun sonucunda dagündeme geldi.Arife günü 15 Haziran Perşembe’ye denk geliyor. Eğer Cumhurbaşkanı kararıyla 10 günlük tatil ilan edilirse, kamu çalışanları. Ancak bu durum,neden olabilir.Haziran ayı enflasyonunun düşük çıkması,. Böylece milyonlarca memur ve emekli, beklenen maaş artışını alamayabilir.TÜİK’in nisan ayında açıkladığı %3’lük TÜFE verisiyle birlikte. Buna mayıs ve haziran ayı verileri de eklenecek. Ancak haziran ayında enflasyonun tatil nedeniyle düşük açıklanması, zam oranını önemli ölçüde etkileyebilir.Ekonomistlere göre:Bu oranlar, özellikle yüksek enflasyon altında yaşam mücadelesi veren kesim içinolarak değerlendiriliyor.Ocak ayında, temmuzda enflasyon farkına göre artacak. Ancak haziran enflasyonunun düşük çıkması, bu artışı da sınırlayacak. Yeni bir düzenleme yapılmazsa,.Benzer şekilde, emekli bayram ikramiyesinin 5 bin TL’ye çıkarılacağı yönündeki beklentiler denedeniyle karşılık bulmuyor. Mevcut yasaya göre,Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da desteklediği tatil uzatma önerisinin arkasında turizmi canlandırma hedefi olsa da, dar gelirli kitle için bu uzatmanınolacağı görüşü hâkim. Çünkü yüksek ulaşım ve konaklama fiyatları nedeniyle geniş halk kesimi için 10 günlük tatilBu gelişmeler ışığında memur ve emekliler için tablo net:Milyonların önünde duran tercih, artık yalnızca “tatil mi para mı” ikileminde şekilleniyor.