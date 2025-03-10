EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YÜZDE 33 ARTARAK 4 BİN TL’YE YÜKSELDİ

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi hakkında beklenen açıklama geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri dahil tüm hak sahipleri için bayram ikramiyeleri yüzde 33’lük artışla 4 bin liraya yükseltildi.

Kararı açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ramazan ve Kurban bayramları için verilen bayram ikramiyelerinin yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını ifade etti. Güler, yapılan bu düzenlemenin Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 16 milyon emeklinin bu artıştan faydalanacağını belirtti.

TOPLAM MALİYET 30 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE

Yapılan artışla beraber, bütçe üzerindeki toplam maliyetin 30 milyar liranın üzerinde olacağı açıklandı. Düzenlemenin yasal olarak yürürlüğe girmesi için hazırlanan kanun teklifinin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

KİMLER FAYDALANACAK?

Yeni düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim maaşı alanlar, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri sahipleri, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru siviller bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek.

ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bayram ikramiyesi ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak. Bu kapsamda ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/