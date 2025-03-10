TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN VE YİK BAŞKANI ÖMER ARAS HAKKINDAKİ DAVA KABUL EDİLDİ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, “Zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla açılan dava kabul edildi. İki isim hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Soruşturmanın başlangıcı, TÜSİAD’ın 13 Şubat’ta düzenlenen genel kurul toplantısında yapılan konuşmalara dayanıyor. Bu toplantıda Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’ın hükümete yönelik eleştirel açıklamaları, tepkiye ve ardından soruşturmaya neden olmuştu.

ARAS VE TURAN MAYIS AYINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Orhan Turan ve Ömer Aras, Mayıs ayında hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE ÇARPICI SUÇLAMALAR

Hazırlanan iddianamede; iki ismin ülke genelinde hukuki güvenlik olmadığını, vatandaşların devlete güven sorunu yaşadığını belirterek yanıltıcı ve manipülatif bilgiler yaydığı ifade edildi. Ayrıca, tutuklama ve kayyum atama işlemlerinin hukuksuz olduğu yönündeki açıklamaların toplumda endişe ve panik yaratmaya yönelik olduğu belirtildi.

Başsavcılık, açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, toplumun doğru bilgi alma hakkını engellediğini ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Başsavcılık tarafından ifadeleri alınan Orhan Turan ve Ömer Aras, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TÜSİAD’ın genel kurulundaki bu konuşmalar, “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz” ifadeleriyle gündeme gelmişti.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/