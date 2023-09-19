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Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili yeni gelişme!

Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili yeni gelişme!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Eylül 2023 - 13:13

Erdoğan’ın BM Genel Kurulu için gittiği New York’tan döndükten sonra Putin’i telefonla arayarak tahıl anlaşması konusunda dünya liderleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi paylaşabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York’tan döndükten sonra Rus mevkidaşı Vladimir Putin’i telefonla arayarak tahıl anlaşması konusunda dünya liderleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi paylaşabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığına ait bir kaynağın yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanı artık Sayın Putin ile telefon görüşmesini yapma niyetini dile getirdi. Bu görüşme büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı ABD’den döndükten sonra gerçekleşecek. ABD’de BM Genel Sekreteri ve liderlerle Karadeniz tahıl girişiminin yeniden başlatılması yönündeki somut öneriler görüşülecek” ifadesini kullandı.

Sputnik’teki habere göre Türkiye ve Rusya liderleri arasındaki telefon görüşmelerinin tarihinin nadiren önceden ilan edildiğini dile getiren kaynak, Erdoğan’ın tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması yönündeki girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı, BM kürsüsünden, anlaşmayı canlandırmak için somut ve pratik adımlara geçme çağrısını yineleyecek, Ankara’nın çabalarına destek açıklamalarının tek başına süreci ileriye taşıyamayacağı gerçeğini vurgulayacak” dedi.

Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Kurul kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl anlaşmasının geleceğini görüşme niyetinde olduğunu dile getirmişti.
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