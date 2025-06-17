ELÇİN SANGU’YA ŞOK SUÇLAMA: “DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK” İDDİASI!

Elçin Sangu Hakkında Şok Suçlamalar: “Artık Adalet Önünde Hesaplaşacağız”

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, Beykoz’daki villasının tadilatını yaptırdığı mimarlık firmasının sahibi tarafından ağır iddialarla suçlandı. Taraflar mahkemelik oldu.

Tadilat Krizi Yargıya Taşındı

Başarılı oyuncu Elçin Sangu, 2022 yılında İstanbul Beykoz’daki villasının tadilatı sırasında çalıştığı mimarlık firması ile mahkemelik oldu. Firma sahibi Abdullah Celal Erol, Sangu hakkında “nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve adli makamları yanıltmak” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

400 Bin TL’lik İşte 170 Bin TL Ödenmedi İddiası

Erol’un iddiasına göre; tadilat işlemi için yaklaşık 400 bin TL’lik bir bedel kararlaştırıldı ancak iş tamamlandıktan sonra 170 bin TL’lik kısmı ödenmedi. Arada yazılı bir sözleşme bulunmadığı gerekçesiyle ödeme süreci çıkmaza girdi. Bunun üzerine firma, önce icra takibi başlattı, ardından da alacak davası açtı.

Uzlaşma Girişimi Başarısız Oldu

Elçin Sangu’nun avukatları davalık olmadan önce firmaya uzlaşma teklifinde bulundu. Ancak taraflar anlaşmaya varamadı. Firma sahibi, yaşanan gelişmelerin ardından hem adli hem de sosyal medya üzerinden sert açıklamalarda bulundu.

Sosyal Medyadan Sert Tepki: “Bir Bardak Çayı Bile Sorun Ettiniz”

Firma adına yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Kameralar önünde iyi niyet elçisi gibi görünüyorsunuz ama bir bardak çayı bile işçilere çok görüyorsunuz.”

“Dolandırıcılığı adeta meslek edinmiş birisiyle yapılan reklam bizi hayal kırıklığına uğrattı.”

Sangu’nun Sevgilisi de Suç Duyurusunda

Mimarlık firması, Elçin Sangu’nun sevgilisi Yunus Özdiken hakkında da şikâyette bulundu. Özdiken’in firmaya yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddia ediliyor.

“Artık Adalet Önünde Hesaplaşacağız”

Firma sahibi Abdullah Celal Erol, yaşananların ardından Sangu’nun kendisini sosyal medya platformlarında engellediğini belirtti ve şunları söyledi:

“Bu saatten sonra sadece adalet önünde hesaplaşacağız.”

Henüz Resmî Açıklama Yok

Elçin Sangu cephesinden konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Hukuki sürecin ilerleyen günlerde nasıl sonuçlanacağı merak konusu.