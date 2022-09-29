Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi…

Survivor All Star’da aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Mert Öcal ve Sude Burcu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, dün akşam aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı.
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star’da mücadele yaşarken aşk yaşadıkları öğrenilen Sude Burcu ve Mert Öcal’ın ilişkisi yarışmadan sonra da devam etti.
123
Geçtiğimiz günlerde Burcu’ya evlilik teklifi eden Mert Öcal, aldığı “Evet” yanıtıyla evlilik hazırlıklarına başladı.
223
EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ
Dolu dizgin aşk yaşayan Survivor Mert sevgilisi Sude Burcu’ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu.
323
Teklif aldıktan sonra kısa süre şaşkınlık yaşayan güzel yarışmacı “Evet” cevabını verdi.
423
Survivor’dan birçok yarışmacı çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
523
NİŞANLANDILAR
İlişkilerini göz önünde yaşayan ve romantik pozlarıyla sık sık isimlerinden söz ettiren ikili, evlilik yolunda ilk adımı atarak dün akşam nişanlandı.
623
26 yaşındaki Sude Burcu, evde aile arasında yapılan nişan töreninde fıstık yeşili bir abiye elbise tercih ederken Mert Öcal da siyah takım elbise giydi.
723
Sude Burcu’nun İzmir’deki baba evinde gerçekleşen nişan töreninden kareleri de fotoğrafçı Tuğçe Doğruer paylaştı.
823
İşte çiftin nişan töreninden romantik kareler…
923
1023
1123
1223
1323
1423
1523
1623
1723
1823
1923
2023
2123
2223