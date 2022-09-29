Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi…

Survivor All Star’da aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Mert Öcal ve Sude Burcu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, dün akşam aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star’da mücadele yaşarken aşk yaşadıkları öğrenilen Sude Burcu ve Mert Öcal’ın ilişkisi yarışmadan sonra da devam etti.