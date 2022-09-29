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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi…

Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi…
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29 Eylül 2022 - 14:15

Survivor All Star’da aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Mert Öcal ve Sude Burcu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, dün akşam aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı.

Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 1

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star’da mücadele yaşarken aşk yaşadıkları öğrenilen Sude Burcu ve Mert Öcal’ın ilişkisi yarışmadan sonra da devam etti.

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 2

Geçtiğimiz günlerde Burcu’ya evlilik teklifi eden Mert Öcal, aldığı “Evet” yanıtıyla evlilik hazırlıklarına başladı.

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 3

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Dolu dizgin aşk yaşayan Survivor Mert sevgilisi Sude Burcu’ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu.

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 4

Teklif aldıktan sonra kısa süre şaşkınlık yaşayan güzel yarışmacı “Evet” cevabını verdi.

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 5

Survivor’dan birçok yarışmacı çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 6

NİŞANLANDILAR

İlişkilerini göz önünde yaşayan ve romantik pozlarıyla sık sık isimlerinden söz ettiren ikili, evlilik yolunda ilk adımı atarak dün akşam nişanlandı.

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 7

26 yaşındaki Sude Burcu, evde aile arasında yapılan nişan töreninde fıstık yeşili bir abiye elbise tercih ederken Mert Öcal da siyah takım elbise giydi.

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 8

Sude Burcu’nun İzmir’deki baba evinde gerçekleşen nişan töreninden kareleri de fotoğrafçı Tuğçe Doğruer paylaştı.

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 9

İşte çiftin nişan töreninden romantik kareler…

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 10

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 11

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 12

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 13

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 14

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 15

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 16

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 17

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 18

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 19

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 20

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 21

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 22

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Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi… - Sayfa 23

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