Elçin Sangu Hastalık İddialarına Son Noktayı Koydu

Magazin dünyasında gündem olan Elçin Sangu’nun beyninde kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği iddialarına, ünlü oyuncu kendi sosyal medya hesabından açıklama yaparak son verdi. Sangu, hastalıkla ilgili çıkan söylentilere kesin bir şekilde yanıt verdi ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.

Beyinde Kitle İddiası Yalanlandı

16 Mayıs’ta, Elçin Sangu’nun sağlık durumu hakkında çıkan haberler büyük yankı uyandırmıştı. Habere göre, güzel oyuncunun beyninde bir kitle tespit edilmiş ve tedavi için yurt dışına gitmişti. Ancak Sangu, iddiaları yalanlayarak sağlığının gayet iyi olduğunu açıklamıştı. Bugün aynı konu yeniden gündeme gelirken, Elçin Sangu bir kez daha sessizliğini bozdu ve iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Sağlık Durumunun İyi Olduğunu Belirtti

Sangu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce buradan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim, bu söylentiler doğru değil.”

39 yaşındaki oyuncu, sağlık durumunun çok yerinde olduğunu belirterek, “Sağlığım çok yerinde, insanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım. Lütfen tekrar rica ediyorum, gayet ulaşılabilir bir kişiyim, bu tarz haberleri yayınlamadan önce arayıp teyit alabilirsiniz haberinize. Haberi yapıp sonra teyit almak sizce de tuhaf değil mi?” diyerek eleştirilerde bulundu.

Yakınlarının Endişeleri ve Ulaşılabilirlik

Sangu, yakınlarının korkuya kapıldığını ve sürekli onu aradığını vurgulayarak, kendisinin tamamen sağlıklı olduğunu ve bu tür yanlış haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu açıklama, hayranları ve yakın çevresi tarafından rahatlıkla kabul gördü.