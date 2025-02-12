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EKREM İMAMOĞLU’NUN MAHKEME TARİHİ NETLEŞTİ!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ekrem İmamoğlu’na 7 Yıl 4 Aya Kadar Hapis Talebi: Yargılama 11 Nisan’da Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesinin tehdit ettiği iddiasıyla 7 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak. Mahkeme süreci 11 Nisan’da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.

Ekrem İmamoğlu’nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karşılanan iddianamede, Gürlek’in tarihsel terörle mücadelede toplu askerlerin üstlendiği, bu nedenle çeşitli örgütler tarafından tehdit edildiği ifade edildi. İmamoğlu’nun, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın açıklamalarının, Başsavcı Gürlek’i hedef gösterme amacını ileri taşıdığı ileri sürüldü.

Ayrıca İmamoğlu’nun panelde yaptığı konuşmada, Gürlek’e yönelik sarf ettiği sözlerin, kamu görevlisine karşı hakaret ve tehdit kapsamında değerlendirildiği kaydedildi. Başsavcılık, İmamoğlu’nun “terörle mücadelede görev yapmış kişileri hedef gösterme” suçunu sergilediğini ve yargı mensuplarının baskı altında kurulduğunu iddia etti.

İmamoğlu’nun toplamda 7 yıl 4 ay kadar hapis cezasına çarptırılması sırasında, ayrıca memuriyet hizmetlerinden men edilmesi de talep edildi.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

EKREM İMAMOĞLU’NUN MAHKEME TARİHİ NETLEŞTİ!
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