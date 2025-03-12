TRUMP’TAN SÜRPRİZ HAMLE

ABD Eski Başkanı Donald Trump, teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden Elon Musk’a destek vermek amacıyla bir Tesla aracı satın aldı. Trump’ın bu hamlesi, hem ABD kamuoyunda hem de dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

TESLA SATIN ALARAK MESAJ VERDİ

Donald Trump, uzun süredir Musk ile yakın ilişkiler içinde olduğu bilinen bir isim. Ancak ilk kez somut bir adımla Elon Musk’a açık destek vermiş oldu. Trump’a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Tesla Model S Plaid aldığı ve bu araçla ilgili ilk görsellerin yakın zamanda paylaşılacağı iddia ediliyor.

Trump’ın, özellikle Amerikan üretimi olan Tesla’yı tercih ederek hem Musk’a hem de yerli üretime desteğini göstermek istediği ifade ediliyor.

“ELON MUSK’A GÜVENİYORUM”

Trump’a yakın çevrelerden sızan bilgilere göre, eski başkanın “Elon Musk’a güveniyorum, o Amerika’nın geleceğini temsil ediyor” dediği belirtildi. Bu sözler, Trump-Musk dostluğunu ve olası siyasi iş birliklerini gözler önüne seriyor.

TRUMP VE MUSK ARASINDA YENİ İTTİFAK MI?

Trump’ın Tesla satın almasının ardında daha derin bir siyasi mesaj olabileceği de konuşuluyor. Özellikle 2024 ABD Başkanlık seçimlerine doğru giderken, Trump ve Musk arasındaki olası iş birliği tartışmaları yeniden alevlendi.

Bazı siyasi analistler, Musk’ın sahip olduğu geniş kitleye Trump’ın ulaşmak istediğini, bu nedenle böyle sembolik bir adım attığını savunuyor. Diğer yandan, Musk’ın da Trump’a olası destek için zemin hazırladığı iddiaları gündemde.

MUSK’TAN YANIT GELİR Mİ?

Şu ana kadar Elon Musk cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, ünlü girişimcinin Trump’ın bu hamlesine nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu. Musk’ın, sosyal medya platformu X (eski Twitter) üzerinden konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

TESLA SATIN ALIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Trump’ın Tesla satın alması, sadece kişisel bir tercih olmanın ötesinde, Amerikan ekonomisi, teknoloji yatırımları ve yerli üretim vurgusu açısından da önem taşıyor.

Uzmanlar, bu adımı “Trump’tan teknoloji ve girişimcilik dünyasına göz kırpma” olarak yorumluyor.

KAMUOYU TEPKİLERİ

Trump’ın bu sürpriz hamlesi, sosyal medyada farklı tepkilerle karşılandı. Destekçileri, “Amerikan markalarına sahip çıkıyor” derken, muhalifler ise “Trump gibi biri elektrikli araç almazdı, bu samimiyetsiz bir gösteri” yorumlarında bulundu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com