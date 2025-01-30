FATİH PORTAKAL’DAN BARIŞ PEHLİVAN’A SERT ÇIKIŞ!

FATİH PORTAKAL’DAN BARIŞ PEHLİVAN TEPKİSİ!

“SENİ DE Mİ SATIN ALDILAR?” ELEŞTİRİLERİNE CANLI YAYINDA YANIT VERDİ

Üç gazetecinin gözaltına alınmasının ardından yaptığı yorumlarla eleştirilen Fatih Portakal, gelen tepkilere canlı yayında cevap verdi.

“Yanlışın peşinden gitmem, doğruyu savunurum.” diyen Portakal, “Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile ortak yargılandığımız davamız var, onları tanıyorum ama bu yapılanın basın etik kurallarına aykırı olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen “Büyükelçiliği kaptın” ve “Seni de mi satın aldılar?” yorumlarına da yanıt veren Portakal, “Bu da enteresan bir yaklaşım.” dedi.

Halk TV’nin yayınını eleştiren Portakal, “Savcılığın karşısına çıkmalarının sebebi, bir konuşmayı izinsiz kaydedip yayınlamak. Bu, Türk Ceza Kanunu’nda suçtur.” ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal’ın açıklamaları, tartışmaları daha da alevlendirdi.