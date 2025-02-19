EHLİYETE ÜST YAŞ SINIRI GELİYOR

Avrupa Birliği (AB), sürüş güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını azaltmak amacıyla ehliyet için üst yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye göre, 75 yaşını aşan sürücüler sağlık raporu alsalar dahi araç kullanamayacak. Bu karar, Avrupa’da yaşa bağlı olarak getirilen ilk büyük çaplı ehliyet kısıtlaması olarak dikkat çekiyor.

EHLİYETTE ÜST YAŞ SINIRI NEDEN GETİRİLİYOR?

AB’nin trafik güvenliği verilerine göre, her yıl dünya genelinde 1.2 milyon kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor ve bu kazaların önemli bir kısmı refleks kaybı, dikkat eksikliği ve görme bozuklukları gibi faktörler nedeniyle yaşlı sürücülerle bağlantılı olabiliyor.

📌 Yetkililer, ileri yaştaki sürücülerin reflekslerinin yavaşladığını ve dikkat seviyelerinin düştüğünü belirterek, yaşlı sürücüler için özel düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekiyor.

📌 Kararın, sürüş güvenliğini artırmayı hedeflediği ve trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Ancak, yeni düzenleme yaşlı sürücüler arasında tartışmalara yol açtı. Özellikle bireysel araçlarını günlük ihtiyaçları için kullanan yaşlılar, bu kararın yaşamlarını zorlaştıracağını savunuyor.

TÜRKİYE’DE MEVCUT EHLİYET UYGULAMALARI

Türkiye’de şu anda yaşa bağlı olarak ehliyet yenileme zorunluluğu bulunuyor. Mevcut düzenlemeye göre:

✔️ 70 yaşını geçen sürücüler, her 5 yılda bir sağlık raporu almak zorunda.

✔️ 80 yaş üstü sürücüler, 2 yılda bir sağlık kontrolünden geçmeli.

✔️ Heyet raporu olumsuz çıkarsa, ehliyet iptal ediliyor.

Avrupa’daki yeni düzenlemenin Türkiye’de de uygulanıp uygulanmayacağı konusunda yetkililer henüz bir açıklama yapmadı. Ancak AB ülkelerinde alınan kararların zamanla Türkiye’ye uyarlanması, trafik güvenliği açısından benzer bir düzenlemenin ilerleyen yıllarda Türkiye’de de gündeme gelebileceği anlamına geliyor.

DÜZENLEMEYE TEPKİLER: AYRIMCILIK MI, GÜVENLİK ÖNLEMİ Mİ?

Yeni düzenleme kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu.

🔹 Düzenlemeyi destekleyenler, bu kararın trafik kazalarının azaltılmasına yardımcı olacağını ve yol güvenliğini artıracağını belirtiyor.

🔹 Eleştirenler ise, kararın yaşlı bireylere yönelik ayrımcılık içerdiğini ve temel haklarını kısıtlayacağını savunuyor.

Yaşlı hakları savunucuları, kişisel yeterliliğin yaşla değil, sağlık durumuyla değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bazı uzmanlar, belirli bir yaş sınırı koymak yerine daha sıkı sağlık kontrolleri ve simülasyon testlerinin zorunlu hale getirilmesini öneriyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

AB ülkelerinde yaşlı sürücülere yönelik ehliyet kısıtlamalarının 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Türkiye’de bu konuda henüz bir çalışma olmadığı belirtilirken, Avrupa’da uygulanacak modelin ilerleyen yıllarda Türkiye’ye de örnek teşkil edebileceği düşünülüyor.

Yeni düzenleme, trafik güvenliği açısından bir devrim niteliği taşırken, yaşlı sürücüler için zorlu bir dönemin başlangıcı olabilir.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com