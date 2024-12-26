METEOROLOJİ’DEN KRİTİK UYARI: ÇOK KUVVETLİ KAR YAĞIŞI VE FIRTINA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Aralık 2024 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava sistemi nedeniyle özellikle kar yağışı, fırtına ve çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.

Bölgesel Hava Durumu ve Beklentiler

Marmara Bölgesi

Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Ayrıca, bölgede kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar görülebilir.

Ege Bölgesi

Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklenirken, Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) etkili olacak.

Akdeniz Bölgesi

Toroslar ve Batı Akdeniz’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor. Antalya, Adana’nın kuzey ve batısı ile Mersin çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin doğusunda ve Karaman çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi

Batı ve Orta Karadeniz’de yağmur ve sağanak yağışlar beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin güney ve batısında yağışlı hava etkili olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Uyarılar ve Alınması Gereken Önlemler

Kuvvetli Yağış ve Sel Riski

Kırklareli, Antalya, Adana ve Mersin’de beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Fırtına Tehlikesi

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunmalı. Çığ Tehlikesi ve Buzlanma

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayları nedeniyle bölgedeki vatandaşlar tedbirli olmalı. Ulaşımda Aksama Riski

Karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen bölgelerde, yolların kapanma riski göz önünde bulundurularak sürücüler dikkatli olmalı.

Hava Sıcaklıkları ve Hissedilen Değerler

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak, yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklıklarda düşüş yaşanabilir.

Sonuç ve Öneriler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların hava durumu raporlarını ve uyarıları yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti. Yağış ve fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması büyük önem taşıyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr