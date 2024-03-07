Elon Musk’tan X’e bir değişim daha! O sayılar kaldırılabilir…

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ABD’li milyarder Elon Musk, X’te (Twitter) beğeni ve yeniden paylaşım sayılarının kaldırılabileceğini açıkladı.
Sosyal medya platformu X’i satın aldıktan sonra radikal değişiklikler yaparak gündemi meşgul eden Elon Musk, yeni değişikler yapacağının sinyalini verdi.
Morgan Stanley Teknoloji, Medya ve Telekom Konferansı’nda yaptığı konuşmayla bu duyuruyu yapan Musk, X’in paylaşımlardaki beğeni ve yeniden paylaşım rakamlarını kaldırmayı planladığını belirtti.
Bu duyuru, sosyal medyada büyük bir tartışma başlatırken, 2022 yılında şirketi satın aldığından bu yana yapılan en son hamle olarak değerlendirildi. Bu adımın bir sonucu olarak, bir gönderinin aldığı beğeni ve yeniden paylaşım sayıları artık görünmeyecek, ancak gönderinin yaratıcısı bu bilgileri kendi hesabında görmeye devam edecek.