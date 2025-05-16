ACUN ILICALI’YA SPK’DAN DEV DESTEK

Türkiye’nin önde gelen medya patronlarından Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) büyük bir müjde aldı. SPK, TV8 Tv Yayıncılık A.Ş.’nin 2 milyar liralık borçlanma aracı ihracı başvurusunu 15 Mayıs 2025 tarihli haftalık bülteninde onayladı. Bu gelişme, Ilıcalı’nın medya şirketine uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman sağlama imkanı tanıyor.

TV8’İN BORÇLANMA SÜRECİNDE ÖNEMLİ ADIM

Acun Ilıcalı’nın medya şirketi TV8, geçtiğimiz yıl da 600 milyon liralık borçlanma aracı ihracı için SPK onayı almıştı. Yeni onayla birlikte TV8, toplamda çok daha yüksek bir finansman kaynağına ulaşacak. Borçlanma aracı ihracı, şirketlerin banka kredisi dışı alternatif finansman yöntemi olarak öne çıkıyor.

BORÇLANMA ARACI İHRACI NEDİR?

Borçlanma aracı ihracı; tahvil, bono gibi finansal enstrümanların kullanılmasıyla sermaye piyasasından borçlanma yoludur. Bu yöntem, banka kredilerine kıyasla daha uygun faiz oranları ve esnek vade seçenekleri sunuyor. Aynı zamanda şirketlere, banka teminatlarından kurtulma avantajı sağlıyor.

FİNANSAL ESNEKLİK VE VERGİ AVANTAJLARI

Tahvil ve bono ihracı yapan şirketler, yatırımcılardan doğrudan kaynak sağlarken, ödediği faizleri vergi matrahından düşme hakkı kazanıyor. Böylece TV8, maliyetlerini düşürürken finansal yapısını güçlendiriyor.

ACUN ILICALI VE MEDYA YATIRIMLARI

Acun Ilıcalı, TV8 ve TV8.5 gibi önemli medya kuruluşlarının sahibi olarak sektörde güçlü bir konuma sahip. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Asbaşkanlık görevini sürdürüyor. SPK’dan alınan bu yeni finansman onayı, Ilıcalı’nın medya yatırımlarını büyütmesine destek olacak.