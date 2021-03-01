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Efsane Komutan’ın Oğlu Sahaya İndi

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Efsane Komutan’ın Oğlu Sahaya İndi
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18 Ağustos 2021 - 16:40
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Taliban 20 yıl sonra Afganistan’ın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Taliban’ın yeniden yönetime gelmesi ile binlerce sivil ülkeden kaçmanın yollarını ararken, ülkedeki direniş hareketinden flaş bir adım geldi. “Efsane komutan” olarak anılan Ahmed Şah Mesud’ın oğlu Amrullah Salih, Kabil yakınlarına geldi.

Afganistan’ın 10 gün gibi kısa bir sürede Taliban tarafından ele geçirilmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Binlerce kişi ülkeden kaçabilmek için Kabil’deki havalimanına akın ederken, ülkede kaos ortamı hakim oldu. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise kan dökülmemesi adına ilk gün ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

SAVAŞACAĞINI SÖYLEDİ

Bu gelişmeler sonrasında ülkeye dikkat çeken bir isim geldi. Taliban’a karşı verdiği mücadele ile hafızalara kazınan ve “Efsane komutan” olarak anılan Ahmed Şah Mesud’ın oğlu Amrullah Salih, Afganistan’a geldi. Cumhurbaşkanı Gani’nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Salih, Kabil’e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir vilayetinde Taliban’a karşı direnişin fitilini ateşleyerek açıklamalarda bulundu. Salih, Taliban’a teslim olmayacağını söyleyip savaşacağına dair söz verdi.

'Efsane komutan'ın oğlu Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım

“MİLYONLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAĞIM”

Salih Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. ASLA.”

'Efsane komutan'ın oğlu Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım

ASKERİ HELİKOPTERE BİNERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Bugün ortaya çıkan görüntülerde ise Mesud’un ağır silahlı bir maiyet eşliğinde, Sovyet yapımı bir askeri helikopter olan Afgan Hava Kuvvetleri’ne ait Mi-17’ye bindiği görülüyor. Söz konusu bölge, 1990’lardaki iç savaş sırasında uzun süre Taliban’a düşmemesi ile adından söz ettirmişti.

'Efsane komutan'ın oğlu Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım
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