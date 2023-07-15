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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı

Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Temmuz 2023 - 12:59
Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş yeni dizisi Yaz Şarkısı’nda ‘Gülbeyaz’ rolünü canlandırıyor. Aktaş’ın eşi Serdar Sertçelik daha önce suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Evlilikleri sarsıntıda olan çift sessiz sedasız boşanarak yollarını ayırdı.

Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 1

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı ‘Gökçe’ karakteriyle hafızalara kazınan Nilsu Berfin Aktaş şimdilerde FOX’un yeni projesi Yaz Şarkısı’nda yer alıyor.

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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 2

Evlilik hayatını gözlerden uzak yaşayan Nilsu Berfin Aktaş, anlaşmalı olarak boşandı.

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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 3

10 DAKİKADA BİTTİ
Yaz Şarkısı dizisinin başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, Serdar Sertçelik’le anlaşmalı olarak boşandı.

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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 4

Nilsu Berfin Aktaş bir süredir ayrı yaşadığı Serdar Sertçelik‘le boşanma kararı almıştı. Ünlü oyuncu oyuncu Büyükada’daki Adalar Adliyesi‘nde boşandı.

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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 5

Tarafların hazır bulunduğu duruşmada Aktaş ve Sertçelik boşanma konusunda anlaştıklarını beyan etti.

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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 6

Karşılıklı birbirlerinden talepte bulunmayan ikilinin duruşması 10 dakika sürdü.

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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 7

Ünlü isimlerin gözlerden uzak olmak için seçtiği Adalar Adliyesi‘nde geçen haftalarda Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti de boşanmıştı.

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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 8
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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 9
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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 10
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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 11
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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 12
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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 13
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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 14
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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 15
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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı - Sayfa 16

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