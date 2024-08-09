Efsane Doom oyunları Game Pass ile geri döndü!

id Software, Doom ve Doom 2’yi bir araya getiren yeni paketini duyurdu. “Doom + Doom II” adını taşıyan yeni oyun paketi, her iki ikonik yapım için de birçok iyileştirme ve yeni içerik getiriyor. Ayrıca Game Pass ile sunulduğunu da belirtelim.
Doom + Doom 2 paketi çıkış yaptı
QuakeCon 2024 etkinliğinde duyurulan Doom + Doom II; iki oyunu ilk kez tek bir pakette bir araya getiriyor. id Software’in KEX oyun motoru sayesinde 4K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı desteği de sunuyor.
Ayrıca 16 oyuncuya kadar çok oyunculu deneyim de vadediyor. Çapraz platform desteği sayesinde de farklı platformlardan rakiplerle kapışabiliyorsunuz.
Grafiksel geliştirmelere ek olarak, paket daha iyi bir oynanış için özelleştirilebilir yazı tipleri, metinden sese ve konuşmadan metne gibi bir dizi erişilebilirlik seçeneği sunuyor. Oyuncular isteğe bağlı olarak orijinal müzikler ile tamamen yeni müzikler arasında geçiş yapabiliyor. Doom II ayrıca bazı yeni müzik kayıtlarına da sahip olacak.
Legacy of Rust adlı yeni bir tek oyunculu bölüm bu paket için özel olarak oluşturuldu. id Software, Nightdive Studios ve MachineGames iş birliğiyle geliştirilen bu bölüm, hikayeye bağlı kalarak macerayı devam ettirecek.
Doom + Doom II Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Windows’ta erişime açıldı. Ayrıca Xbox Game Pass aboneliklerine de dahil olacak.