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Efsane Doom oyunları Game Pass ile geri döndü!

Efsane Doom oyunları Game Pass ile geri döndü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ağustos 2024 - 11:29

Doom + Doom 2 paketi çıkış yaptı. Xbox Game Pass ile erişilebilir olacak paket, birçok yenilik getiriyor. İşte detaylar.

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